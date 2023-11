Découvrons donc l'ordinateur portable Ninkear N16 Pro. Son écran IPS Full HD de 16 pouces antireflet vous offre une grande qualité d'image avec une résolution de 2,5K, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et la technologie HDR.

Il dispose de 16 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD de 1 To qui vous permettent de multiplier les tâches rapidement et sans plantage.

Son processeur puissant Intel Core i7-1260P 12e génération avec une fréquence maximale de 4,7 GHz vous offre une grande fluidité dans vos jeux ou lorsque plusieurs logiciels fonctionnent en même temps.

La batterie lithium-ion de 4800 mAh vous fait bénéficier de 4 à 6 heures d'autonomie.

La puce intégrée WiFi6 802.11ax augmente la sécurité, la rapidité des téléchargements et réduit les latences tout en économisant la batterie.

L'ordinateur portable Ninkear N16 Pro est en ce moment à 569 € avec le code NNNFRN16P au lieu de 827,07 €, soit une remise de 31% sur Geekbuying. Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un coupon de -2%. La livraison est offerte et s'effectue depuis l'Europe en 3 à 10 jours ouvrés.





Une autre version de ce modèle est disponible avec 32 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 2 To.

Cette version supérieure du Ninkear N16 Pro est à 639 € avec le code NNNFRN16PRO au lieu de 878,88 €, soit 27% de remise sur Geekbuying. Vous pouvez profiter de -2% en plus sur votre première commande. La livraison d'Europe est gratuite et prend entre 3 et 10 jours ouvrés.



