Commençons par l'Amazon Fire TV Stick avec boutons de contrôle de la TV.

Le Fire TV Stick est une clé HDMI qui permet un streaming rapide en Full HD, avec une puissance supérieure de 50% à celle du modèle précédent de 2019.

Il est accompagné de la télécommande vocale Alexa munie ici en plus de boutons marche/arrêt et volume et qui rend l'utilisation encore plus facile : recherchez et lancez du contenu à partir de plusieurs applications simplement avec votre voix.

Doté d'une interface claire et intuitive, il propose une multitude d'applications, de Skills Alexa, de chaînes et de services de streaming comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov, ARTE, France 24, etc.

Les membres Amazon Prime bénéficient en plus d'un accès illimité à des milliers de films et de séries.

Les nouveaux boutons prédéfinis de la télécommande vous permettent d'accéder rapidement à Netflix, Disney+, Amazon Music et Prime Video. Vous pouvez également contrôler votre téléviseur et barre de son compatibles.

Regardez vos programmes et événements sportifs en direct grâce à des abonnements à Molotov, myCANAL et france.tv, et des applications comme ARTE, Pluto TV et YouTube vous permettent de regarder des milliers de films et séries gratuitement.

Son home cinéma prend en charge le Dolby Atmos pour un son immersif.

L'Amazon Fire TV Stick avec boutons de contrôle de la TV est en réduction à 27,99 € au lieu de 44,99 €, soit une remise de 38% sur Amazon. La livraison est offerte.

D'autres modèles d'Amazon Fire TV Stick sont en réduction, à savoir :

