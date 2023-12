Commençons par la souris gaming Logitech G502 HERO.

Avec son nouveau capteur HERO 25K allant jusqu’à 25 600 PPP, cette souris filaire offre une précision exceptionnelle capable de détecter des mouvements au sous-micron près et de suivre un mouvement à moins d’un millionième de mètre.

Vous pouvez personnaliser entièrement vos paramètres de jeu avec les 11 boutons programmables et la roulette de défilement ultra-rapide double mode. De plus, pour une configuration idéale en toutes circonstances, le poids est ajustable : 5 poids de 3,6 g sont livrés avec la souris.

La technologie LIGHTSYNC vous offre un éclairage RVB entièrement personnalisable, avec des animations et effets d'éclairage synchronisables avec vos autres appareils Logitech.



Les boutons gauche et droite sont dotés d'un système mécanique de tension avec ressorts et pivots pour des clics toujours nets et fiables.

La souris gaming Logitech G502 HERO est en promotion à 59,99 € au lieu de 89,99 €, soit une remise de 33% sur Amazon. La livraison est gratuite.





D'autres souris gaming sont en promotion en ce moment, à savoir :

Allez aussi jeter un coup d'œil à notre top 3 des promos du jour, à notre sélection d'idées cadeaux high-tech à prix mini ou encore aux packs Amazon Echo en forte réduction en ce moment !