Commençons par le mini PC BMAX B8 Pro.

Il offre une large RAM DDR5 de 24 Go et un SSD NVMe de 1 To. Son puissant processeur Intel Core i7-1255U de 12ème génération, avec une fréquence turbo maximale de 4,7 GHz, 10 cœurs et 12 threads, vous permet de multiplier les tâches et ce, de manière toujours fluide.

Grâce à un système d'IA, les capacités maximales du BMAX B8 Pro sont atteintes automatiquement lorsque vous jouez tandis que le GPU Intel Iris Xe Graphics assure des performances graphiques de bon niveau.

Vous voulez augmenter encore plus votre productivité ? Le BMAX B8 Pro vous permet d'afficher en UHD 4K à 60 Hz sur 3 écrans en même temps.

De nombreux ports sont disponibles : 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x HDMI 2.1 (UHD 4K), 1 x Jack 3,5 mm, 1 x Type-C, et 1 x RJ45.

Il prend en charge le Wi-Fi 6 pour un débit ultra-rapide et stable et tous les appareils sans fil sont connectés facilement avec le Bluetooth 5.2.

Son design compact vous permet également de le transporter partout avec vous.

Le mini PC BMAX B8 Pro est au prix réduit de 379,99 € avec le code NNNFRBB8P qui vous donne droit à une remise supplémentaire de 20 € en plus de la réduction déjà appliquée, au lieu de 431,43 € sur Geekbuying. Livraison gratuite d'Europe en 3 à 12 jours ouvrés.

Passons maintenant au GXMO H90.

Sa mémoire grande capacité, avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go, permet de stocker un grand nombre de fichiers et d'exécuter facilement plusieurs tâches lourdes en même temps.

Il embarque un processeur Intel i7-11390H de 11ème génération avec une fréquence turbo jusqu'à 5,0 GHz, 4 cœurs et 8 threads, qui garantit plus de fluidité pour vos jeux, créations de vidéos ou le travail de bureau.

Il prend en charge l'affichage simultané en UHD jusqu'à 8K sur 3 écrans, ainsi qu'une lecture vidéo et des images en qualité 4K UHD.



Les ports suivants sont disponibles : 1 x DP (UHD 8K), 1 x HDMI (UHD 4K), 1 x Type-C (UHD 4K), 4 x USB 3.2, 2 x RJ45 2,5G, 1 x Jack.

Le GXMO H90 est doté du Wi-Fi 6, 3 fois plus rapide que le Wi-Fi 5, tandis que le Bluetooth 5.0 garantit une connectivité sans fil à haut débit.

Un ventilateur intelligent est intégré ainsi que deux caloducs en cuivre pour une dissipation thermique optimale.

Le mini PC GXMO H90 est disponible en pré-commande à 329,99 € avec le code NNNFRGH90 qui vous offre -37 € en plus de la réduction déjà appliquée, au lieu de 387,15 €, sur Geekbuying. Les commandes seront expédiées fin décembre gratuitement depuis la Chine en 10 à 20 jours ouvrables.



Enfin, terminons nos bons plans mini PC avec le MINIX Z100-0dB.

Il est rapide et doté d'un large espace de stockage avec un SSD de 256 Go, et intègre 8 Go de RAM DDR4.

Son processeur Intel Alder Lake N100 Quad-Core de 12ème génération, avec une fréquence turbo jusqu'à 3,4 GHz, est économe en énergie et est idéal pour les travaux de bureau légers.

Vous bénéficiez de visuels de grande qualité grâce à sa carte graphique Intel UHD et le mini PC prend en charge l'affichage simultané sur 2 écrans en UHD 4K à 60 Hz.

Le Wi-Fi 6 double bande offre un streaming et une navigation fluides et le Bluetooth 5.2 une connectivité de vos appareils sans fil à haut débit.

Le mini PC est équipé des ports suivants : 2 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB-C 3.2, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB 2.0, et 1 emplacement pour carte TF.

Il est également muni de 2 antennes Wi-Fi externes et sa conception sans ventilateur lui permet d'être totalement silencieux.

Le MINIX Z100-0dB est en promotion à 229 € avec le code NNNMNZ10DB qui vous offre une remise supplémentaire de 40 € en plus de la réduction déjà appliquée, au lieu de 329,69 €, soit 30% d'économies au total. Livraison gratuite depuis la Chine en 10 à 20 jours.

