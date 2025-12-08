Amazon lance une énième offensive contre la loi Darcos qui impose des frais de port de 3 € pour toute commande de livres en ligne inférieure à 35 €. Patron d'Amazon.fr, Frédéric Duval qualifie cette mesure de " taxe sur la lecture ".

Elle aurait coûté plus de 100 millions d'euros aux consommateurs français depuis son entrée en vigueur en octobre 2023, ce qui représenterait 12 millions de livres de poche, et 3 % du chiffre d'affaires annuel de l'édition en France.

Une étude pour servir le propos d'Amazon

Selon Amazon, qui s'appuie sur une étude Ifop, les frais obligatoires auraient eu un effet dissuasif : plus de la moitié des lecteurs français auraient réduit leurs achats de livres neufs.

Cette tendance se reflète dans les chiffres du marché, avec une baisse des ventes de livres de 3 % en volume pour la deuxième année consécutive. " La pire performance de l'Union européenne, et le nombre d'acheteurs de livres neufs a même chuté de 10 % en seulement un an. "

La mesure affecterait de manière disproportionnée les ménages les plus modestes et les 22 millions de Français vivant dans des zones rurales ou des communes sans librairie de proximité.

Le sombre bilan d'Amazon

L'objectif initial de la loi était de protéger les librairies indépendantes. Or, le bilan dressé par Amazon est sans appel. Lorsque les consommateurs se tournent vers les magasins physiques pour éviter les frais, seuls 26 % choisissent une librairie indépendante, tandis que 70 % se dirigent vers les hypermarchés ou les grandes chaînes culturelles.

Les ventes de livres continuent de baisser, y compris en librairie. En outre, la dynamique positive de créations de librairies observée ces dernières années semble marquer le pas en 2024, première année d'application complète de la loi.

Cette politique pénaliserait également les petits et moyens éditeurs indépendants qui comptent sur la vente en ligne pour atteindre leur public.

Amazon bataille pour contourner la loi

Frédéric Duval appelle à sortir d'une " vision manichéenne qui oppose sans fondement magasins physiques et offre en ligne ". Il affirme qu'Amazon livre près de la moitié de ses livres dans les petites villes et zones rurales, ce qui comble un vide.

Le directeur d'Amazon.fr suggère de s'inspirer d'autres modèles, comme celui de l'Espagne, qui a récemment mis en place des frais de port préférentiels pour les envois postaux de livres.

Rappelons que le Médiateur du livre a estimé que la livraison gratuite des livres neufs achetés dans des casiers automatisés Amazon Locker n'était pas conforme à l'esprit de la loi. Amazon a ensuite proposé un rabais maximal de 5 % si les ouvrages sont retirés dans un commerce de vente au détail de livres.