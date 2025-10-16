À partir d'aujourd'hui, le géant du commerce en ligne Amazon applique une nouvelle politique commerciale agressive sur le marché du livre en France. Les clients peuvent bénéficier d'une remise de 5 % sur le prix de vente des livres neufs.

La remise est toutefois conditionnée à l'expédition de la commande vers un point de retrait éligible, et spécifiquement un commerce qui vend lui-même des livres.

Amazon en chevalier blanc de la lecture

Pour profiter de cet avantage, les clients doivent sélectionner lors du paiement sur Amazon.fr l'un des 3 000 points de retrait partenaires.

Selon Amazon, ce réseau est particulièrement dense dans les territoires éloignés des grands centres urbains, avec " plus de 70 % de ces points de retrait situés dans des zones rurales ou des petites villes ".

Amazon parle de rendre la lecture plus accessible et abordable pour tous, et place son initiative dans un contexte de " forte baisse de la lecture en France ".

Une mesure qui va faire réagir

La démarche d'Amazon s'appuie sur une exception de la législation sur le prix unique du livre. Elle autorise un rabais maximal de 5 % si l'ouvrage est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. De quoi néanmoins raviver les tensions avec des libraires.

Amazon a déjà été pointé du doigt pour un contournement de la loi par le ministère de la Culture, et le Médiateur du livre avait estimé que la livraison gratuite dans ses casiers automatisés (Amazon Locker) n'était pas conforme à l'esprit de la loi.

Depuis octobre 2023, une loi impose un minimum de 3 € de frais de livraison pour toute commande contenant moins de 35 € de livres neufs. Au-delà, le montant minimum des frais de livraison est de 0,01 €. Un retrait en commerce change la donne.