L'histoire se répète tragiquement. Amazon Games, qui vient d'annoncer la fin du développement de son MMO New World, aurait également annulé son projet le plus ambitieux : le jeu en ligne Le Seigneur des Anneaux. L'information provient d'une développeuse licenciée, dans le cadre d'un plan social massif touchant 14 000 personnes chez Amazon. C'est la deuxième fois que le géant annule un MMO dans cet univers.

Pourquoi le MMO Le Seigneur des Anneaux est-il annulé ?

La nouvelle est tombée via un post LinkedIn (supprimé depuis) d'Ashleigh Amrine, une ancienne ingénieure gameplay chez Amazon Games. "Ce matin, j'ai fait partie des licenciements chez Amazon Games, aux côtés de mes pairs incroyablement talentueux sur New World et notre jeune jeu Le Seigneur des Anneaux (vous l'auriez adoré)".





Cette annulation s'inscrit dans une vague de 14 000 licenciements chez Amazon, le géant expliquant vouloir une organisation "plus agile" face à l'IA, et réduisant massivement ses investissements dans la division jeux vidéo, en particulier les MMO.

Quel est l'impact sur New World et la stratégie d'Amazon ?

L'annulation du Seigneur des Anneaux est une conséquence directe de l'abandon de New World. Amazon a confirmé que son premier MMO n'aura plus de mises à jour de contenu. La Saison 10 (Nighthaven) sera la dernière. Bien que le jeu ait connu un pic à plus de 900 000 joueurs en 2021, il n'a jamais réussi à fidéliser sa base.





Amazon promet de garder les serveurs ouverts jusqu'en 2026, mais c'est le début d'une extinction lente. Cette décision confirme qu'Amazon se retire du développement de MMO AAA, un genre coûteux, pour se concentrer sur d'autres jeux comme Tomb Raider.

C'est la deuxième annulation pour Amazon et la Terre du Milieu ?

Oui, et c'est ce qui rend la situation particulièrement amère pour les fans. Un premier MMO Le Seigneur des Anneaux avait été annoncé par Amazon en 2019, en collaboration avec Leyou. Ce projet avait été brutalement annulé en 2021 suite à un désaccord contractuel après le rachat de Leyou par Tencent.



Ce second projet, annoncé en 2023 avec le nouvel ayant-droit Embracer, semblait être le bon. L'arrêt de ce "jeune jeu" montre la fébrilité de la stratégie d'Amazon Games.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le MMO Le Seigneur des Anneaux est-il officiellement annulé ?

Amazon n'a pas commenté officiellement, mais l'information provient d'une ingénieure senior d'Amazon Games qui a été licenciée. Elle a confirmé que son équipe travaillant sur le jeu avait été remerciée.

Qu'advient-il de New World ?

Le développement de nouveaux contenus est arrêté. La Saison 10 est la dernière. Les serveurs resteront ouverts jusqu'en 2026, mais le jeu est désormais en mode maintenance (fin de vie).

Pourquoi Amazon licencie-t-il autant ?

Amazon a licencié 14 000 personnes. L'entreprise justifie cela par l'impact de l'IA générative et le besoin de devenir une "organisation plus agile", ce qui implique des coupes budgétaires dans ses divisions les moins rentables, comme les MMO.