Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. L'annulation de ce MMO, une toute nouvelle propriété intellectuelle qui n'avait rien à voir avec Fallout ou The Elder Scrolls, s'accompagne d'une vague de licenciements massifs chez Microsoft. Le projet était pourtant soutenu par une équipe conséquente, aujourd'hui dissoute. C'est le quatrième coup de rabot pour la division jeu de Microsoft en seulement 18 mois, après l'acquisition d'Activision Blizzard . On se souvient des 1 900 suppressions de postes en janvier 2024, de la fermeture d'Arkane Austin (Redfall) et de Tango Gameworks (Hi-Fi Rush), sans oublier les 6 000 coupes en mai dernier. Un véritable tremblement de terre dans l'industrie.

Pourquoi Microsoft sabre-t-il ainsi ses projets et ses équipes ?

D'après les mémos internes, notamment celui de Matt Booty, patron de Xbox Game Studios, ces décisions reflètent une volonté forte : "ajuster les priorités et concentrer les ressources" pour mieux préparer les équipes à la réussite dans un paysage industriel en pleine mutation. Après l'énorme rachat d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, Microsoft fait le tri. Il s'agit de rationaliser le portefeuille, de se débarrasser des projets non essentiels ou jugés peu prometteurs pour se focaliser sur les "plus grandes franchises" et les titres à fort potentiel. Exit donc Perfect Dark, Everwild de Rare, et plusieurs autres projets passés sous silence, dont ce fameux MMO de ZeniMax Online. Une restructuration massive, qui, selon Phil Spencer, patron de Xbox, est nécessaire pour "gérer une activité durable". Le prix à payer est lourd, mais pour Microsoft, c'est une question de survie et de positionnement dans un marché en mutation.

Qui prend les rênes de ZeniMax Online Studios après le départ de Matt Firor ?

Avec le départ de Matt Firor, après 18 ans à la tête de ZeniMax Online Studios, une nouvelle page se tourne pour les créateurs de The Elder Scrolls Online. C'est Joseph "Jo" Burba qui prend la relève en tant que nouveau directeur de studio. L'annonce a été faite par Jill Braff, chef de studio pour Bethesda et ZeniMax, via un mémo interne. Jo Burba n'est pas un inconnu : avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et 13 ans passés à divers postes chez ZOS, notamment en tant que directeur des services en ligne, il connaît bien la maison. Sa mission est claire : continuer à faire de The Elder Scrolls Online l'un des MMO les plus "durables et appréciés" du marché, et guider l'équipe vers un nouveau chapitre. La confiance est là, mais le défi est de taille, surtout avec l'annulation d'un projet sur lequel une équipe importante travaillait depuis des années. La gestion de la transition sera un élément clé pour la stabilité et le maintien du studio.

Quel est l'impact de ces annulations et licenciements sur l'industrie du jeu ?

Microsoft, avec ces décisions, ne fait pas dans la dentelle. Loin d'être anodines, elles secouent un peu plus l'univers du jeu vidéo. Une pression inouïe pèse sur les géants de l'édition : des choix drastiques s'imposent pour simplement rester dans la course. Résultat ? Des projets ambitieux, pourtant prometteurs, sont rayés de la carte. Des studios ferment leurs portes. Des milliers de développeurs se retrouvent brutalement sur le carreau. C'est un vent d'incertitude et de précarité qui souffle sur ceux qui font battre le cœur de ce secteur. Et ça ne passe pas inaperçu. Des figures comme Swen Vincke, le cerveau derrière le succès monstre Baldur's Gate 3, n'hésitent plus à hausser le ton. Il dénonce cette course effrénée aux bénéfices trimestriels, plaidant pour une approche plus posée, privilégiant la qualité pure à l'extraction de la "dernière goutte" de profit. Derrière ces annulations se cache un dilemme de taille : comment concilier les exigences implacables des actionnaires avec le simple bien-être des créateurs ? C'est une question brûlante pour l'avenir de la création de jeux, dont les conséquences se mesurent déjà sur le terrain humain, mais aussi chez les joueurs avec une hausse globale des prix des jeux portée par un nombre grandissant d'acteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Microsoft a-t-il annulé ce MMO non annoncé de ZeniMax Online Studios ?



Microsoft a annulé ce MMO dans le cadre d'une stratégie plus large visant à ajuster les priorités et à concentrer les ressources sur les franchises majeures et les projets à fort potentiel, suite notamment à l'acquisition d'Activision Blizzard.

Combien de vagues de licenciements Microsoft a-t-il menées dans sa division jeux en 18 mois ?



Microsoft a mené quatre vagues de licenciements dans sa division jeux au cours des 18 derniers mois, affectant des milliers de postes et entraînant la fermeture de studios.

Quels autres projets importants ont été annulés par Microsoft récemment ?



Outre le MMO de ZeniMax Online Studios, Microsoft a également confirmé l'annulation des reboots de Perfect Dark (développé par The Initiative, studio qui ferme) et Everwild de Rare.