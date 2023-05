À partir du 1er août 2023, tous les appareils Amazon Halo et l'application Amazon Halo cesseront de fonctionner. Une fin prématurée avec les produits Halo Band, Halo View et Halo Rise qui n'auront pas eu le temps de traverser l'Atlantique. Ils ne sont d'ores et déjà plus commercialisés par Amazon.

Le groupe américain indique que les clients concernés seront intégralement remboursés pour leurs achats effectués au cours des 12 derniers mois. À mi-chemin entre un réveil et une lampe de chevet, le tracker de sommeil Halo Rise avait été lancé il y a seulement cinq mois.

Le premier produit Halo d'Amazon avait été Halo Band en 2020, en tant que bracelet connecté et tracker d'activité. Sans écran, il nécessitait l'application mobile pour avoir accès à un ensemble de fonctionnalités et un abonnement à un service. Avec écran, Halo View avait suivi fin 2021.

Pour Halo Rise, Amazon avait par exemple vanté du machine learning avancé et une technologie de capteurs pour fournir une analyse très précise des habitudes de sommeil. L'association avec Alexa était bien évidemment de la partie, tandis qu'un abonnement Halo permettait de bénéficier de davantage de contenus sur la santé et le bien-être.

Pas vraiment une surprise

" Bien que nous soyons fiers de ce que nous avons construit, nous avons récemment pris la décision difficile d'arrêter Amazon Halo. " Cet arrêt a pour conséquence le licenciement d'employés aux États-Unis et au Canada.

Il n'est pas précisé combien de personnes sont touchées par les licenciements en lien avec le démantèlement de la division Halo, ni le nombre d'utilisateurs de produits Amazon Halo.

Amazon avait annoncé un plan de licenciement massif pour début 20223, avec la suppression d'un peu plus de 18 000 postes. Un deuxième avait été annoncé en mars, pour quelque 9 000 postes supplémentaires.