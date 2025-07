Mercredi 16 juillet et dans le cadre d'une mission KF-01, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de Cap Canaveral avec 24 satellites de Project Kuiper à son bord. Un troisième lancement pour l'Internet par satellite d'Amazon qui porte le total de sa jeune flotte à 78 satellites en orbite terrestre basse.

Un tel chiffre peut paraître modeste, tandis qu'Amazon se retrouve dans la nécessité de collaborer avec son principal concurrent pour tenir ses engagements.

Un partenariat dicté par l'urgence ?

Le temps presse pour Amazon. Le groupe s'est engagée auprès de la Federal Communications Commission (FCC) américaine à déployer au moins la moitié de sa constellation Kuiper avant fin juillet 2026, soit environ 1 600 satellites de première génération.

Avec seulement 78 unités en orbite à un an de l'échéance, la pression est forte. Le projet, dans lequel Amazon a déjà injecté plus de 10 milliards de dollars, doit impérativement accélérer la cadence, alors que les deux premières missions pour Kuiper avaient été opérées par ULA en avril et juin 2025.

Pour la mission KF-01, les 27 satellites Kuiper ont été placés sur une orbite à 465 km d'altitude. Via leur propre système de propulsion, ils grimpent ensuite jusqu'à leur orbite opérationnelle finale à 630 km au-dessus de la Terre.

SpaceX, le concurrent devenu incontournable

Difficile de parler d'Internet par satellite sans mentionner Starlink. Le service de SpaceX domine le marché avec de l'ordre de 8 000 satellites opérationnels et près de 5 millions de clients dans le monde.

Les autres partenaires de lancement d'Amazon, comme ULA (Atlas V), Arianespace (Ariane 6) ou même Blue Origin (New Glenn) qui est l'autre société de Jeff Bezos, n'ont tout simplement pas la capacité d'assurer des déploiements aussi rapides que SpaceX avec Falcon 9.

L'entreprise d'Elon Musk semble ainsi être devenue un passage quasi obligé pour quiconque veut envoyer une charge utile en orbite basse rapidement.

Une alliance née de la controverse

Cette collaboration fait grincer quelques dents. Il y a peu, Amazon avait volontairement écarté SpaceX de ses contrats de lancement massifs, une décision qui avait même conduit à une plainte d'actionnaires en 2023.

Les actionnaires accusaient Jeff Bezos de laisser sa rivalité personnelle avec Elon Musk prendre le pas sur les intérêts de l'entreprise. Si Amazon avait nié ces allégations, le groupe a finalement signé un contrat pour trois lancements avec SpaceX en décembre 2023.

Désormais responsable de Project Kuiper chez Amazon, Panos Panay remercie publiquement le partenaire SpaceX : « Félicitations à l'incroyable équipe de Project Kuiper d'Amazon pour ce nouveau lancement réussi, et un grand merci à SpaceX pour le voyage dans l'espace. Nous sommes ravis d'avoir un nouveau lot de satellites Kuiper en orbite ! »

Une ouverture commerciale en fin d'année

À un tarif encore inconnu, le service Kuiper d'Amazon devrait être disponible pour des clients à la fin de cette année 2025. Une commercialisation d'abord aux États-Unis, au Canada et en Europe, dont la France.

N.B.: Source images : SpaceX - Amazon.