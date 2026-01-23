Selon Reuters, Amazon planifie une deuxième phase de licenciements d'envergure, dont le coup d'envoi serait donné la semaine prochaine. Elle ferait suite à une première vague en octobre, où environ 14 000 emplois de bureau avaient déjà été supprimés.

Quelle serait l'ampleur de la nouvelle vague de licenciements ?

La nouvelle vague de suppressions devrait être d'une taille similaire à celle d'octobre, portant le total à près de 30 000 postes essentiellement administratifs. Si ce chiffre est atteint, il s'agirait du plan de licenciement le plus important des trois décennies d'histoire d'Amazon.

Les divisions concernées incluraient Amazon Web Services (AWS), le commerce de détail, Prime Video et les ressources humaines, connues en interne sous le nom de " People Experience and Technology ".

La majorité des 1,58 million d'employés d'Amazon, qui travaillent dans les entrepôts et les centres de distribution, ne seraient pas affectés par ces coupes.

À cause de l'IA ou non ?

Initialement, la vague de licenciements d'octobre avait été liée à l'essor de l'IA. Une note interne mentionnait que " cette génération d'IA est la technologie la plus transformatrice que nous ayons vue depuis Internet, et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus vite que jamais ".

Cependant, le patron d'Amazon a par la suite nuancé cette explication lors d'un appel aux analystes. Andy Jassy a affirmé que la réduction n'était " pas vraiment motivée par des raisons financières et pas même vraiment par l'IA ".

Selon lui, l'entreprise souffrait d'une bureaucratie excessive. " Vous vous retrouvez avec beaucoup plus de gens qu'auparavant, et vous vous retrouvez avec beaucoup plus de strates hiérarchiques. "