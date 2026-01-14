Depuis aujourd'hui, les abonnés au service Amazon Prime peuvent accéder à l'ensemble des programmes du groupe M6 directement depuis l'interface de Prime Video.

Cet accord de distribution inclut les chaînes M6, W9, 6ter et Gulli en direct et en replay, mais aussi l'intégralité de la plateforme de streaming M6+ pour un total de plus de 30 000 heures de contenus.

Un accès sans surcoût à M6+ sur Prime Video

Pour l’ensemble des membres Prime en France, c'est un accès gratuit à M6+, alors que le montant de l'accord n'a pas été communiqué. Le catalogue M6+ est disponible au sein d'un espace dédié sur Prime Video.

Au-delà des émissions, des documentaires, des magazines d'information, du divertissement, ainsi que des films et séries de M6+, l'accord couvre également des événements sportifs, dont la Coupe du monde de la FIFA 2026 et le Super Bowl.

Pour rajeunir l'audience des chaînes traditionnelles ?

" Cet accord illustre notre volonté de bâtir un écosystème streaming adapté aux nouveaux usages dans un contexte de consommation fragmentée ", déclare le groupe M6, en soulignant aussi la consolidation de son offre publicitaire.

Du côté d'Amazon, l'ajout du catalogue M6+ à Prime Video est présenté comme " une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients ".

Après france.tv pour Prime Video

Cette alliance entre le groupe M6 et Prime Video n'est pas un cas isolé. En juillet dernier, France Télévisions avait déjà conclu un accord similaire avec Prime Video pour la plateforme france.tv. En rappelant que l'été prochain, c'est un accord de distribution entre TF1 et Netflix qui prendra forme.