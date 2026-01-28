Après une première vague de 14 000 suppressions de postes en octobre 2025, Amazon prépare une seconde phase de taille équivalente. L'objectif final serait d' éliminer environ 30 000 postes de son personnel "corporate".

Si ce chiffre représente moins de 2 % de sa main-d'œuvre mondiale de 1,58 million d'employés, il constitue près de 10 % de ses effectifs administratifs et cadres, marquant la plus grande restructuration de l'histoire de l'entreprise.

Pourquoi parler de "culture" plutôt que d'IA ?

Alors que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a pris tout le monde à contre-pied. La justification de cette vague de licenciements n'est "ni financière, ni vraiment liée à l'IA". Le véritable coupable, selon lui, est la "culture" de l'entreprise. Avec le temps, le géant aurait accumulé "beaucoup plus de couches" de management, créant un gigantisme bureaucratique devenu un frein à l'agilité.

En d'autres termes, le problème n'est pas le logiciel, mais la structure. Andy Jassy dénonce une complexité interne qui ralentit la prise de décision et dilue les responsabilités. Cette rationalisation vise donc à aplatir la hiérarchie et à corriger ce que les dirigeants appellent le "gonflement organisationnel". Une purge nécessaire pour retrouver l'efficacité et la rapidité d'une startup, un objectif qu'il avait déjà évoqué par le passé.

Quelle est l'ampleur réelle de cette restructuration ?

Cette décision touche le cœur du réacteur d'Amazon. Les divisions les plus impactées sont des piliers stratégiques : Amazon Web Services (AWS), les opérations de vente au détail, Prime Video et même la division des ressources humaines, baptisée "People Experience and Technology". La restructuration se concentre sur les rôles de bureau et de direction, épargnant pour l'instant les employés des entrepôts et des centres de distribution qui forment la majorité des effectifs.

Il ne s'agit pas d'une simple coupe budgétaire, mais d'une refonte de son organisation. En parallèle, Andy Jassy a mis en place des mesures fortes pour renforcer cette nouvelle culture, comme un système de feedback anonyme pour chasser les inefficacités et une politique stricte de retour au bureau cinq jours par semaine, l'une des plus rigides du secteur technologique.

Quelles sont les conséquences pour l'entreprise et les employés ?

En qualifiant cette restructuration de "culturelle", la direction cherche à envoyer un message fort. L'idée est de positionner Amazon comme une entreprise disciplinée qui corrige sa trajectoire, et non comme une société en difficulté réagissant à une crise. C'est une correction structurelle assumée, visant à rendre l'entreprise plus performante sur le long terme.

Pour les milliers d'employés concernés, ce discours peut sembler abstrait. La "culture" se traduit pour eux par une perte d'emploi très concrète. Les salariés touchés en octobre ont bénéficié d'un maintien sur les listes de paie pendant 90 jours, période durant laquelle ils pouvaient chercher un autre poste en interne ou à l'extérieur. Un sursis qui arrive à son terme, laissant planer l'incertitude sur l'avenir de milliers de personnes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les divisions d'Amazon les plus affectées ?

Les licenciements se concentrent principalement sur les postes corporate au sein de quatre unités majeures : Amazon Web Services (AWS), la branche de vente au détail (retail), le service de streaming Prime Video et la division des ressources humaines "People Experience and Technology".

L'intelligence artificielle est-elle la cause de ces licenciements ?

Non, pas directement pour cette vague. Le PDG Andy Jassy a explicitement déclaré que la raison était "culturelle", liée à un excès de niveaux hiérarchiques. Cependant, l'IA reste un élément central de la stratégie d'efficacité à long terme de l'entreprise.

Combien d'employés sont concernés au total ?

Le plan global vise à supprimer environ 30 000 postes de cadres et administratifs. Ce chiffre inclut la première vague de 14 000 licenciements d'octobre 2025 et la seconde, de taille similaire, qui est en cours de déploiement.

