Amazon dévoile un projet de lunettes connectées avec IA conçues spécifiquement pour ses chauffeurs-livreurs. Actuellement en phase de test auprès de centaines de livreurs outre-Atlantique, ce dispositif vise à créer une expérience mains libres pour réduire la nécessité de jongler entre le smartphone, le colis et l'environnement.

Le principe des lunettes connectées d'Amazon

Une fois le véhicule de livraison garé, les lunettes s'activent automatiquement. Grâce à des capacités de détection basées sur l'IA et la vision par ordinateur, elles projettent un affichage tête haute directement dans le champ de vision du livreur.

Cet affichage guide le livreur pour localiser les bons colis dans le véhicule, puis fournit une navigation piétonne détaillée jusqu'à la porte du client. Le système est pensé pour simplifier les livraisons dans des environnements complexes comme les grands immeubles résidentiels.

Des bénéfices attendus pour les livreurs et l'entreprise

Le principal avantage mis en avant par Amazon est l'amélioration de la sécurité. En gardant les informations essentielles dans leur champ de vision, les livreurs peuvent rester concentrés sur leur environnement.

" Je me sentais plus en sécurité tout le temps car les lunettes affichent les informations directement dans mon champ de vision ", confirme un livreur ayant testé le dispositif.

Une responsable des transports chez Amazon estime que ce dispositif pourrait faire gagner jusqu'à 30 minutes sur une tournée de 8 à 10 heures, en minimisant les tâches répétitives. Un gain d'efficacité non négligeable pour le géant de la logistique.

Avec un gilet de livraison

Conçues avec les retours de centaines de livreurs, les lunettes sont adaptables aux verres de prescription et transitionnels. Elles sont associées à un petit contrôleur porté dans le gilet de livraison, qui contient une batterie interchangeable pour une utilisation toute la journée et un bouton d'urgence.

Amazon prévoit déjà de futures versions capables de détecter en temps réel une erreur d'adresse, la présence d'un animal de compagnie dans un jardin ou encore d'ajuster l'affichage en cas de faible luminosité.

Pour le moment, Amazon ne semble pas vouloir s'adresser au grand public avec des lunettes connectées, comme peut le faire Meta avec ses lunettes Ray-Ban Meta et Meta Ray-Ban Display.