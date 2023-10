Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné 10 promos Amazon particulièrement intéressantes.

Commençons avec la tablette tactile Yestel. D'une taille de 10 pouces, avec un processeur 8 cœurs 2.0 Ghz, elle fonctionne avec Android 13 pour plus de rapidité et de stabilité. Elle est livrée avec un clavier Bluetooth et une souris.

Elle offre une haute capacité de stockage de 12 Go de RAM et 128 Go de ROM, et jusqu'à 1 To avec l'ajout d'une carte Micro SD.

La tablette prend en charge le Wi-Fi à double bande 5G et 2.4G, ce qui rend la connexion plus rapide, ainsi que le Bluetooth 5.0.

La batterie 6000 mAh permet une autonomie longue durée et son écran LCD de 1280 x 800 pixels retranscrit des images de qualité aux couleurs vives.

La tablette tactile Yestel est en ce moment en promotion à 90,36 € au lieu de 149,85 € avec le coupon de 11 € disponible sur Amazon. La livraison est gratuite.



Voici le reste de notre top 10 :

