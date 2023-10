Commençons par le vélo électrique Hitway BK6. Son moteur puissant 250 W / 36 V vous permet d'attaquer des montées à 25 degrés et la batterie 11,2 Ah amovible assure une autonomie de 4 à 5 heures, soit environ 35-90 km sur une seule charge.

Modèle pliant, il possède des roues de 20 pouces. Grâce à son cadre en alliage aluminium de qualité aéronautique, le vélo est léger et ne pèse que 26,6 kg. Vous serez à l'aise autant en ville qu'en montagne.

Le système de freinage est efficace et rapide, avec des freins à double disque avant et arrière, des freins électroniques et un système de freinage hors tension. Le vélo est muni d'un phare avant et d'un voyant arrière.

L'écran LCD vous donne toutes les informations importantes comme la vitesse, le niveau de batterie, l’autonomie et également des conseils de freinage en temps réel.

Avec le dérailleur Shimano à 7 vitesses, vous pouvez facilement gérer presque tous les types de route et plusieurs modes sont disponibles, comme le mode cyclomoteur, manuel ou encore le mode régulateur de vitesse.

Le vélo est muni de nouveaux amortisseurs de fourche en aluminium renforcé avec des pneus 3.0 basse pression pour encore plus de confort, et ce même sur des terrains accidentés.

Le vélo électrique Hitway BK6 est en ce moment au prix réduit de 619,99 € au lieu de 1 399,99 € , soit 55% de réduction sur Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté peuvent bénéficier de -10% en plus avec code MP10CD. La livraison s'effectue sur rendez-vous.



Passons maintenant à la friteuse à air chaud Aigostar Cube. Sa grande capacité de 7 litres permet de cuire 6 à 10 portions. La cuisson est rapide grâce à la circulation d’air à 360° et avec l'air chaud, pas besoin d'huile : vous pouvez cuisiner des plats plus sains et moins caloriques.

8 fonctions préprogrammées sont disponibles : pommes de terre, crevettes, poulet, bœuf, viande, poisson, gâteau et maintien au chaud. Vous pouvez également régler manuellement la température entre 80ºC et 200ºC.

La friteuse possède un grand écran LED tactile, un panier amovible facile à nettoyer, des pieds antidérapants et un espace de rangement pour le câble.

La friteuse à air chaud Aigostar Cube est en ce moment en promotion à 79,99 € au lieu de 139,99 €, soit 42% de remise sur Cdiscount. -10% sont offerts avec le code MP10CD pour les membres Cdiscount à Volonté. La livraison est gratuite.



Enfin, terminons avec l'aspirateur robot laveur PROSCENIC 850T. En plus d'une puissance d’aspiration très élevée de 3000 Pa, il propose 3 niveaux en fonction de vos besoins. Sa hauteur de 7,3 cm lui permet d'accéder à des zones plus difficiles d'accès comme certains tapis épais. Il évite les escaliers et les collisions.

Il se recharge automatiquement et est compatible avec Alexa, Google Home et Siri. Vous pouvez aussi vous servir de l'application pour contrôler l'aspirateur où que vous soyez.

L'aspirateur possède un grand bac à poussière de 500 ml ainsi qu'un réservoir d’eau : vous pouvez ainsi nettoyer à sec et laver en même temps sans avoir besoin de changer le bac.

La navigation programmée vous garantit un nettoyage complet sans qu'aucun endroit ne soit oublié. Il offre également un nettoyage personnalisé, comme le nettoyage des bords, des coins ou des taches.

L'aspirateur robot laveur PROSCENIC 850T est en ce moment en réduction à 149,99 € au lieu de 499 €, soit 70% de réduction sur Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté ont droit à -10% en plus avec le code MP10CD. La livraison est gratuite.

