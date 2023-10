Voici notre sélection des meilleures promotions du jour disponibles chez plusieurs enseignes.

Commençons par le téléviseur Samsung The Frame 2023. D'une taille de 108 cm (43 pouces), sa résolution de 3840 x 2160 pixels et la définition 4K offrent une image riche et détaillée. Ses 50 Hz, qui peuvent afficher 50 images par seconde, assurent également une très grande fluidité.

Les contrastes sont renforcés et la luminosité augmentée avec le QLED et le HDR élève encore plus le niveau de détail.

Le téléviseur dispose également d'un écran mat sans reflet et de pieds pour le poser.

Le téléviseur Samsung The Frame 2023 est en ce moment au prix réduit de 899 € au lieu de 1 190 €, soit 24% de réduction chez Boulanger.





D'autres téléviseurs sont en promotion, à savoir :



D'autres articles affichent des réductions, comme :

Caméras de surveillance extérieures

Bracelets connectés

Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL à 29 € (-27%) avec suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque, tracker de distance, autonomie jusqu'à 10 jours, 30 programmes, modes d'entraînement.

Xiaomi Smart Band 7 à 39 € (-44%) avec tracker d'activité sport, suivi santé, 110 modes d’exercices, 14 jours d'autonomie, 100 cadrans.

Fitbit Inspire 2 à 59,99 € (-40%) avec tracker de calories, d'activité et de distance, moniteur du sommeil et de fréquence cardiaque, 10 jours d'autonomie.

Fitbit Luxe à 99,99 € (-33%) avec 5 jours d'autonomie, score de gestion du stress et minutes en zone active, suivi du sommeil, analyses personnalisées.





