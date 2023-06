Pour séduire les consommateurs, le site d'e-commerce Amazon propose un service payant Prime de livraison de colis qu'il agrémente d'avantages pour inciter les utilisateurs à le conserver dans le temps et à ne pas se tourner vers la concurrence.

Avec Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Prime Gaming, un service de location d'ebook Kindle ou encore un partenariat pour de la livraison de repas à domicile, l'abonnement Prime s'est étoffé au fil des années et constitue un écosystème en soi.

A ceci pourrait s'ajouter prochainement un abonnement téléphonique low cost. L'agence Bloomberg affirme en effet qu'Amazon réfléchit à ajouter des forfaits mobiles assurant des communications en illimitées pour 10 dollars par mois, voire gratuites si les discussions aboutissent.

Le forfait mobile, nouvelle séduction de Prime ?

L'idée est de peser de tout son poids économique et mettre en avant sa masse de 167 millions d'abonnés Prime aux Etats-Unis pour obtenir des prix de gros attractifs auprès des opérateurs et de nouer un éventuel partenariat avec Dish Network.

Si les opérateurs AT&T et Verizon sont cités comme interlocuteurs dans ce projet, les deux acteurs ont déjà démenti toute négociation avec Amazon à ce sujet, rapporte l'agence Reuters. De son côté, T-Mobile a également réfuté l'existence de discussions avec le groupe d'e-commerce.

C'est que le risque est élevé qu'une telle offre gratuite ou même à bas coût ne perturbe fortement le marché télécom US où les forfaits mobiles sont beaucoup plus élevés qu'en Europe.

Le marché mobile en danger ?

Les opérateurs auraient peut-être plus à perdre qu'à y gagner en laissant Amazon s'inviter dans leur jeu économique, malgré une base d'utilisateurs évidemment non négligeable.

Pour Amazon, ce serait l'occasion de relancer l'intérêt de son offre Prime alors que le contexte économique et le tassement de croissance des nouveaux abonnés l'a conduit à augmenter significativement le prix du service.

Il ne s'agit peut-être donc que de discussions ouvertes entre les opérateurs et Amazon mais le géant du Net a sans doute déjà derrière la tête cette idée de proposer tôt ou tard des forfaits mobiles au sein de l'abonnement Prime.

En attendant d'en savoir plus, les investisseurs se préparent : le cours de Dish Network a bondi de 17%, celui d'Amazon de plus de 1% tandis que les opérateurs US ont perdu du terrain sur les marchés.