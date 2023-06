Alors que le Prime Day 2023 se profile à l'horizon, la Federal Trade Commission (FTC) porte plainte contre le groupe Amazon. La FTC accuse le géant de l'e-commerce d'avoir trompé des millions de consommateurs en les incitant à s'inscrire à Amazon Prime à leur insu, tout en déjouant leurs tentatives d'annulation de l'abonnement.

" Amazon a piégé des personnes avec des abonnements récurrents sans leur consentement, ce qui a non seulement frustré les utilisateurs, mais leur a aussi coûté beaucoup d'argent ", déclare la présidente de la FTC, Lina Khan.

" Ces tactiques de manipulation nuisent aux consommateurs comme aux entreprises respectueuses de la loi. La FTC continuera de protéger vigoureusement les Américains contre les dark patterns et autres pratiques déloyales ou trompeuses sur les marchés numériques. "

Design trompeur

Dans le cadre de transactions, la FTC reproche par exemple à Amazon que l'option permettant d'acheter des articles sans s'abonner à Amazon Prime était plus difficile à trouver pour les consommateurs. Un bouton pour finaliser des transactions pouvait également induire en erreur, sans indiquer clairement qu'il validait un abonnement à renouvellement automatique.

Par ailleurs, la FTC estime qu'Amazon a délibérément mis en place une procédure d'annulation de l'abonnement visant à décourager les utilisateurs d'aller jusqu'au bout, avec une redirection vers plusieurs pages présentant diverses offres pour poursuivre l'abonnement.

Selon la FTC, les dirigeants d'Amazon n'ont pris aucune mesure significative pour résoudre les problèmes soulevés avant d'être informés de l'enquête en cours de l'autorité.

Amazon s'est déjà fait taper sur les doigts en Europe

Suite à des négociations avec la Commission européenne et des autorités nationales de protection des consommateurs, Amazon avait accepté l'été dernier de faciliter l'annulation d'un abonnement Prime. Une procédure en deux clics pour les utilisateurs dans l'UE, via un bouton facile d'accès et explicite.

" Les pratiques relevées en matière d'annulation consistaient à poser de nombreux obstacles au désabonnement, comprenant notamment des menus de navigation complexes, des formulations alambiquées, des choix déconcertants et des incitations douces répétées ", avait pointé du doigt la Commission européenne.