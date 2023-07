En cette fin de journée, nous allons vous présenter une dernière salve de promotions à l'occasion du Amazon Prime Day. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec le chargeur Ugreen Nexode 65W USB C Wall Charger 3 ports. Un pour tous, l'adaptateur secteur USB-C est compatible avec presque tous les appareils, que ce soit des PC portables (MacBook, Asus, etc.) ou bien des mobiles (Apple, Xiaomi, Samsung, etc.). Sûr et fiable, le chargeur rapide USB-C est équipé d'une puce intelligente pour protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions et la surchauffe.

Ce chargeur Ugreen Nexode 65W USB C Wall Charger 3 ports est vendu 34,99 € au lieu de 48,99 € soit 29% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 72 heures.

Et d'autres produits sont en promotion à savoir :



Et n'oubliez pas de consulter notre article consacré aux montres connectées en promotion chez Amazon ainsi que les PC portables à prix cassé pour le Amazon Prime Day.