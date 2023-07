Commençons par quelques explications : la technologie NVMe (Non Volatile Memory express) propose un protocole particulier pour les disques flash et SSD visant à accélérer les communications et échanges de données. Cette technologie répond aux besoins des utilisateurs qui souhaitent accéder toujours plus rapidement à leurs applications et logiciels ainsi qu'à leur système d'exploitation.

Les données sont ainsi stockées sur des puces mémoires, sans aucune action mécanique. Ce petit bout de silicium contient une grande quantité de transistors et de microconducteurs, ce qui lui permet de résister aux chocs comparés à nos HDD (disque dur mécanique) qui sont assez fragiles. Comme le disque NVMe n'est pas en rotation, il n'y a pas de risque de rayure (ni de panne moteur) contrairement aux disques traditionnels qui tournent à des vitesses allant de 5400 tr/min à 10000 tr/min.

Le NVMe, qui peut être associé à la technologie SSD, se différencie par sa connectique spécifique (PCIe / M.2). Cela permet d'accéder à des vitesses inaccessibles à la traditionnelle connectique SATA.

À l'occasion des Prime Day chez Amazon, une multitude de ces produits, qu'ils aient une connectique en SATA ou en M.2, affichent de belles remises et nous vous les avons listés.

Disque SSD SATA

Disque SSD NVMe M.2



