Alors que la sélection de juin sur Amazon Prime Gaming semblait un peu timide, Amazon gardait en réalité ses meilleures cartouches pour la fin. Par surprise, et pour lancer les hostilités avant son grand événement commercial, le géant du e-commerce vient d'ajouter six jeux supplémentaires à son offre pour les abonnés Prime. Et cette fois, il y a du très lourd.

Quels sont ces 6 nouveaux jeux offerts avec Prime Gaming ?

Depuis ce 17 juin, les membres Prime peuvent récupérer une nouvelle salve de titres sans aucun frais supplémentaire. Le plat de résistance est sans conteste la compilation Tomb Raider I-III Remastered, une version modernisée des aventures cultes de Lara Croft sortie en février 2024. Voici la liste complète des jeux bonus :

Ces six titres s'ajoutent à la sélection déjà disponible ce mois-ci, qui comprenait notamment Mordheim: City of the Damned.

Pourquoi Amazon fait-il ce cadeau maintenant ?

Cette offre surprise n'est pas un hasard. C'est une opération promotionnelle conçue pour faire monter l'enthousiasme avant le Prime Day, la grande messe des soldes annuelles réservée aux abonnés Prime. Cette année, l'événement a même été étendu. Il se déroulera sur quatre jours, du 8 au 11 juillet 2025. En offrant des jeux de qualité en amont, Amazon s'assure de garder ses abonnés engagés et prêts à dégainer la carte bleue pour les promotions à venir.

Comment récupérer ces jeux gratuits ?

La démarche est simple, à condition d'être abonné au service Amazon Prime. Il suffit de se rendre sur le site de Prime Gaming, dans la section "Jeux Gratuits". Pour chaque titre, un bouton "Récupérer le jeu" vous guidera. Attention, la majorité de ces nouveaux jeux sont à activer sur la plateforme GOG (il faudra donc y avoir un compte et le lier à votre compte Amazon), tandis qu'un seul se récupère directement via l'application Amazon Games. Si vous ne voyez pas encore tous les jeux, patientez quelques heures, ils peuvent apparaître progressivement.

Les réponses à vos questions



Faut-il payer pour ces jeux ?

Non, ces jeux sont inclus sans frais supplémentaires dans l'abonnement global Amazon Prime. Si vous payez déjà pour la livraison rapide ou pour Prime Video, vous avez automatiquement accès à Prime Gaming et donc à ces jeux.

Puis-je garder les jeux pour toujours ?

Oui. C'est le grand avantage de cette offre. Une fois que vous avez activé les jeux sur les plateformes concernées (GOG ou l'application Amazon), ils sont liés à votre compte personnel et vous appartiennent de manière définitive, même si vous décidez de vous désabonner d'Amazon Prime plus tard.

Comment se préparer pour le Prime Day ?

L'événement proposera de nombreuses ventes flash avec des stocks limités. Pour ne rien rater, le meilleur conseil est de préparer en amont une "liste d'envies" sur le site d'Amazon avec les produits qui vous intéressent. Vous verrez ainsi immédiatement s'ils bénéficient d'une promotion le jour J, ce qui vous évitera des achats impulsifs.