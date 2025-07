.Amazon déploie une stratégie agressive : l'abonnement Prime s'ouvre désormais à une nouvelle tranche d'âge avec une réduction choc.

Non content de proposer déjà une formule étudiante, le groupe américain vise maintenant tous les jeunes de 18 à 22 ans, qu'ils soient sur les bancs de l'école, en alternance, ou déjà sur le marché du travail.

Une aubaine pour accéder à un bouquet de services très complet.

Pourquoi une offre Amazon Prime à moitié prix pour les jeunes ?

La décision d'Amazon ne sort pas de nulle part. Une étude OpinionWay, commanditée par le géant du e-commerce, a révélé un constat clair : 84% des 18-22 ans surveillent leurs dépenses de très près.

Logement et alimentation absorbent une large part de leur budget.

Pourtant, le confort et les loisirs restent des priorités, avec 69% qui aimeraient s'abonner à un service de streaming et 67% qui plébiscitent la livraison gratuite à domicile. Malheureusement, à 70€ par an, l'offre d'Amazon reste inaccessible pour nombre d'utilisateurs.

C'est précisément pour répondre à cette équation délicate qu'Amazon a concocté cette formule.

Il s'agit de rendre le quotidien plus simple et plus divertissant sans peser sur les finances.

Quels sont les avantages de cette nouvelle formule Prime ?

À 3,49 euros par mois, ou 34,95 euros par an, cette formule ne sacrifie absolument rien des avantages de l'abonnement standard (facturé 6,99 euros par mois).

Les jeunes abonnés bénéficient de la livraison rapide et gratuite en un jour ouvré sur des millions de produits, et même de la livraison le soir même dans certaines grandes villes comme Paris ou Lyon.

Côté divertissement, l'accès est illimité à Prime Video (films, séries, sport), Amazon Music Prime (100 millions de titres sans publicité), et Prime Reading pour les livres numériques et magazines.

Cerise sur le gâteau, l'abonnement Deliveroo Plus Argent est offert pendant un an, permettant d'éviter les frais de livraison dès 15 euros d'achat dans les restaurants partenaires.

Des réductions exclusives sur la mode et l'accès aux événements shopping comme le Prime Day, sont également de la partie tout comme les avantages Prime gaming et ses jeux gratuits tous les mois.

Comment vérifier son éligibilité et s'abonner à Amazon Prime Jeunes ?

La simplicité est de mise. Pour bénéficier de cette offre, nul besoin de fournir un justificatif de scolarité.

Seul un document d'identité est requis pour vérifier l'âge, confirmant que l'on se situe bien dans la tranche des 18-22 ans.

Cette souplesse inclut donc les étudiants, les alternants et même les jeunes en recherche d'emploi.

De plus, les nouveaux inscrits peuvent tester l'intégralité des services Prime durant une période d'essai de trois mois, bien plus généreuse que le mois habituellement proposé pour l'abonnement standard.

C'est une opportunité inédite de découvrir l'écosystème Amazon sans engagement initial. Pour profiter de l'abonnement Prime à moitié prix, il suffit de se rendre par ici.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est éligible à l'offre Amazon Prime Jeunes ?

Tous les jeunes de 18 à 22 ans sont éligibles, qu'ils soient étudiants, en alternance, ou en recherche d'emploi.

Combien coûte l'abonnement Amazon Prime Jeunes ?

L'abonnement est à 3,49 euros par mois, ou 34,95 euros par an, soit la moitié du prix de l'abonnement standard.

Quels services sont inclus dans cette offre ?

L'offre inclut tous les services Prime : livraison rapide, Prime Video, Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming, et l'abonnement Deliveroo Plus Argent offert pendant un an.

Y a-t-il une période d'essai pour l'offre jeunes ?

Oui, les nouveaux inscrits peuvent bénéficier d'une période d'essai gratuite de trois mois.