Aux États-Unis, la NBA (National Basketball Association) a officialisé cette semaine le renouvellement de son partenariat avec The Walt Disney Company (ABC et ESPN) et de nouveaux accords avec NBCUniversal (Peacock) et Amazon pour Prime Video.

Pour un montant total qui est estimé à 76 milliards de dollars, ils couvrent une période de 11 ans à partir de la saison 2025-26. Chaque saison, Amazon diffusera 66 matchs de la saison régulière de la NBA sur sa plateforme Prime Video.

Amazon Prime Video ne distribuera pas son offre de matchs de la NBA qu'aux États-Unis, mais dans le monde entier et avec une offre qui sera même élargie dans certains pays.

La France fait partie de ces pays pour un minimum de 20 matchs supplémentaires de saison régulière et une finale de conférence chaque année, ainsi que les finales de la NBA au cours de six des onze années.

Un prix encore mystérieux

À ce stade, les modalités d'accès via Prime Video en France n'ont pas été précisées. Il pourrait par exemple s'agir d'une formule de type Pass Ligue 1 en matière de football hexagonal qui n'a toutefois pas été reconduite pour les prochaines saisons.

Évidemment, le gros cadeau de la part d'Amazon serait une offre NBA intégrée à son abonnement Prime (qui comprend Prime Video) sans surcoût. Cela semble néanmoins peu probable...

N.B. : Source image (vignette) : NBA League Pass (Prime Video).