Après Netflix à grande échelle et Disney+ de manière plus localisée aux États-Unis, c'est un troisième gros acteur de la SVOD qui envisage de proposer un abonnement financé par la publicité. Selon une information du Wall Street Journal, Amazon a entamé des discussions en ce sens pour Prime Video.

Débutées au cours de ces dernières semaines, les discussions sont encore à un stade précoce. C'est alors sans grande surprise que les intervenants impliqués n'ont pas souhaité faire de commentaires. À en croire le Wall Street Journal, les annonceurs seraient en tout cas vraiment demandeurs.

Une option à l'étude serait d'apporter davantage de publicités pour les abonnés Prime existants et leur donner la possibilité de payer plus cher, afin de bénéficier d'une alternative dépourvue de pub et profitant d'autres fonctionnalités. Dans cette éventualité, les pauses publicitaires seraient courtes.

Plus complexe qu'il n'y paraît

Amazon pourrait s'inspirer de son approche et stratégie en matière de streaming de musique avec Amazon Music. Le dossier paraît néanmoins complexe, compte tenu de l'intégration de Prime Video dans l'abonnement Prime et de situations disparates dans le monde.

En Inde, Amazon expérimente par exemple un abonnement Prime Lite où le service Prime Video est proposé avec des publicités et une qualité SD, et uniquement pour les applications sur mobile.

Par ailleurs, Amazon mènerait des négociations avec Warner Bros, Discovery et Paramount afin d'inclure des abonnements financés par la publicité dans les chaînes Prime Video (Prime Video Channels).

Viser la rentabilité

Le Wall Street Journal souligne que si le patron actuel d'Amazon Andy Jassy se concentre de plus en plus sur la rentabilité des différentes activités du groupe, son prédécesseur et fondateur Jeff Bezos avait surtout en tête la croissance du service de divertissement vidéo.

C'est en tout cas sous la houlette d'Andy Jassy que le groupe Amazon a procédé à des licenciements massifs.

En France, Amazon Prime coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois. Un abonnement qui comprend notamment Prime Video et Amazon Music Prime pour le divertissement.