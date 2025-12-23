Le compte à rebours est lancé et il vous manque encore quelques paquets ? Découvrez notre sélection de cadeaux de Noël Amazon pour dénicher des idées inspirantes à prix réduit. Et pour une tranquillité d'esprit totale, vous pouvez également choisir l'abonnement Prime (avec un essai gratuit de 30 jours) pour bénéficier de la livraison gratuite et ultra-rapide sur certains articles juste avant le réveillon.
Découvrez tout de suite notre Top 10 des idées cadeaux et ventes flash.
TOP 10 des ventes flash et offres Amazon du moment
- Lot de 5 adaptateurs USB vers USB-C 3.2 UGREEN à 10,07 € avec la remise au panier
- Manette sans fil Xbox Noir + Câble USB-C à 45,99 € soit -29%
- Lot de 3 détecteurs de fumée connectés X-Sense avec station SBS50 à 64,30 € (mode nuit, LED de veille, notifications en temps réel et test sur l'appli, livrés avec pads magnétiques adhésifs)
- Station d'accueil Baseus Nomos Air 12-en-1 à 76,71 € (2x 4K HDMI, USB-A/C 10 Gbps, Ethernet 1 Gbps, 100W PD, modèle pour Windows)
- SSD externe portable Crucial X10 Pro - 2 To à 149,99 € soit -17% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2, PC et Mac, IP55)
- Écran PC gaming incurvé Z-Edge UG27P à 149,99 € soit -6% (27'' FHD, dalle VA, 280Hz DP x2 / 240Hz HDMI x2, FreeSync, 1ms, inclinaison réglable, 4000:1, 350 cd/m², 99% sRGB, courbure 1500R)
- Google Pixel 9a - 128 Go Noir Volcanique à 346,75 € soit -9% (6,3" pOLED 1080 x 2424, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- Pack de démarrage Insta360 X4 Air - Noir ou blanc à 349 € soit -10% (avec caméra 8K légère, perche à selfie invisible 114 cm, 2 batteries et 1 capuchon d'objectifs, pare-vent intégré, objectifs remplaçables, stabilisation FlowState et verrouillage de l'horizon à 360°, mode Active HDR 8K à 30 ips...)
- Chaise de bureau ergonomique Hbada E3 Air - Modèle avec repose-pieds - Gris ou noir à 404,99 € (soutien lombaire dynamique 3 zones, appui-tête 3D réglable, accoudoirs 4D réglables, mesh respirant ultra-résistant, châssis à détection de gravité, inclinaison jusqu’à 140°, profondeur de siège réglable...)
- Console portable ASUS ROG XBOX Ally à 499 € soit -17% (7" IPS FHD 120Hz, Ryzen Z2 A 3,8 GHz, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
