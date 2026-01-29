Téléphonie, image et son ou encore informatique : nous avons sélectionné pour vous le meilleur des ventes flash Amazon. Voici les opportunités du moment à ne pas manquer pour vous équiper au prix le plus bas !
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Lot de 5 ventirads Arctic F12 120 mm - Noir à 17,55 €
- Chargeur rapide RYOBI 18V 2.0Ah One+ Lithium-ion RC18120 à 19,90 € soit -15% (compatible avec toutes les batteries 18V One+ RYOBI)
- Clavier Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 K380s - Graphite à 27,96 € avec le coupon à cocher (compact et léger, touches rondes incurvées, mise en veille automatique, connexion jusqu'à 3 appareils, personnalisation jusqu'à 10 touches Fn)
- Ventirad Thermalright TR Phantom Spirit 120SE ARGB à 35,91 € soit -10% (avec double ventilateur 120 mm TL-C12B-S V2 PWM)
- Chargeur de batterie voiture Bosch C30 à 55,85 € (3,8 ampères avec fonction de maintien, pour batteries 6/12 V plomb-acide)
- Compteur d’énergie électrique connecté Wi-Fi 6 canaux Refoss EM06P à 77,89 € (-5%)
- Écran PC gaming Acer Nitro KG242YX1bmiipfx à 79,90 € soit -6% (23,8" FHD, dalle IPS, 200Hz, 1ms VRB, FreeSync Premium, HDR10)
- TV LG UHD AI 43UA73 4K 2025 - 43'' à 269 € soit -23% (HDR10, webOS 25, Alexa, Google Assistant, AirPlay 2)
- Redmi Note 15 Pro - 256 Go Noir ou gris à 289,90 € avec la remise au panier (6,77" AMOLED FHD+, max 3200 nits, Gorilla Glass Victus 2, Wet Touch 2.0, 6500mAh, 200MP, IP65, Helio G200-Ultra octa-core 6nm, charge turbo 45W et jusqu'à 18W de charge inversée, double haut-parleur Dolby Atmos, jusqu'à 24 Go de RAM avec Memory extension...)
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 2 Pro (nouvelle version) à 339 € soit -24% (FHD, 430 Lumens ISO, Google TV, haut-parleurs 2x 8W Dolby Audio, support 4K, adaptation d'écran intelligente...)
➡️ Par ici pour découvrir toutes les ventes flash Amazon ⬅️
Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec pour ce jeudi la montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro, le vélo électrique HillMiles MileCity1 et le casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 Mini ainsi que nos bons plans spécial imprimantes 3D Elegoo, Flashforge et Creality !