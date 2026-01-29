Huawei Watch Fit 4 Pro

Fine et agréable à porter, la montre arbore un boîtier épuré de 9,3 mm pour seulement 30,4 g, sublimé par un design 3D.

Plongez dans vos activités préférées, du basket-ball au padel, et profitez d’évaluations précises ainsi que de suggestions d’entraînement basées sur les données, avec plus de 100 modes sportifs accessibles. Conçue pour durer, la montre combine un boîtier en aluminium ultra-résistant, une bordure en alliage de titane et un écran en saphir, offrant une triple protection à la fois robuste, légère et résistante à l’usure.

La technologie ECG bénéficie d’électrodes améliorées pour une collecte des signaux plus précise et plus réactive : il suffit de toucher l’électrode latérale pendant 30 secondes pour obtenir une lecture du rythme sinusal.

Côté autonomie, profitez jusqu’à 10 jours d’utilisation et récupérez une journée complète en seulement 10 minutes de charge. Compatible avec iOS et Android, la montre vous permet de rester connecté, de suivre vos objectifs de remise en forme et de recevoir vos notifications en temps réel, en toute liberté.

La gestion de la santé gagne encore en efficacité grâce à une mesure plus rapide et plus précise des signes vitaux, rendue possible par un chemin optique multirégion, une architecture optique avancée, une technologie d’assombrissement du verre ultra-précise et des algorithmes de surveillance de nouvelle génération.

En ce moment, vous pouvez obtenir la Huawei Watch Fit 4 Pro en noir, bleu ou vert à 189,99 € au lieu de 279,99 € sur le site officiel, avec en plus les FreeBuds SE 2, un bracelet nylon (coloris au choix) et une extension de garantie de 12 mois offerts.

Vélo électrique HillMiles MileCity1

Équipé d’un moteur à engrenages sans balais de 250 W, il assure une accélération fluide et une assistance efficace, même en montée, avec une vitesse maximale de 25 km/h. Sa transmission à 7 vitesses permet d’ajuster facilement votre cadence à tous les types de parcours.

Sa batterie amovible de 36 V 13 Ah, discrètement intégrée au cadre, offre jusqu’à 80 km d’autonomie avec une charge complète en 4 à 5 heures, et peut atteindre 100 km en mode d’assistance au pédalage.

Pensé pour le confort et la polyvalence, ce vélo repose sur des pneus tout-terrain de 26 pouces et une fourche avant suspendue, garantissant une conduite agréable en milieu urbain comme sur des chemins plus accidentés, tout en absorbant efficacement chocs et vibrations.

Il intègre également un éclairage LED, un porte-bagages arrière et un écran LCD clair affichant la vitesse ainsi que le niveau de batterie. Conçu en acier au carbone de haute qualité, le cadre combine solidité et légèreté, tandis que la selle réglable s’adapte aux cyclistes mesurant entre 1,55 m et 1,85 m.

Retrouvez le vélo électrique HillMiles MileCity1 en gris ou vert à 419 € sur AliExpress seulement jusqu'à ce soir minuit (livraison gratuite depuis la Pologne).

Casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 Mini

Grâce à la technologie Shokz DualPitch, qui combine un haut-parleur à conduction osseuse et un haut-parleur à conduction aérienne, il délivre un son à la fois puissant et d’une grande clarté, pour une expérience d’écoute riche et immersive. Sa conception à oreille ouverte permet de rester attentif à l’environnement, un atout idéal pour les entraînements en extérieur, tandis que le casque ajuste automatiquement la plage de volume afin de garantir une écoute optimale, même en mouvement.

Son design ergonomique, avec crochets d’oreille et cadre monocoque, assure un maintien fiable et confortable, y compris lors des séances les plus intensives. La zone de contact élargie et le bandeau profilé répartissent la pression de façon homogène, offrant un confort durable au fil des heures.

Les microphones anti-vent, placés dans une zone peu exposée et associés à une structure interne conçue pour limiter les bruits parasites, assurent des échanges clairs même par temps venteux.

Enfin, l’autonomie atteint jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge, avec la charge rapide permettant de récupérer 2,5 heures de musique en seulement 5 minutes.

Le casque Shokz OpenRun Pro 2 Mini est disponible en noir à 139,99 € sur Cdiscount en ce moment avec livraison gratuite (prix officiel 199 €).



