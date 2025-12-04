Vous commencez vos repérages pour les fêtes ou vous avez simplement envie de vous équiper à bon prix ? En ce début décembre, Amazon propose une belle sélection de ventes flash qui permettent de réaliser des économies intéressantes, que ce soit pour préparer le sapin ou pour le quotidien.
TOP 10 des ventes flash Amazon du moment
- Batterie externe magnétique Baseus Magsafe Qi2 10000mAh 15W pour iPhone à 22,39 € avec le coupon à cocher
- Lot de 4 trackers Bluetooth MiLi MiTag pour Android à 23,99 € soit -14% (fonctionne avec l’app Google Localiser, batterie remplaçable, IP67)
- Batterie externe Baseus EnerGeek 145W 20800mAh à 48,30 € avec le coupon à cocher (avec 2x USB-C PD 3.0 100W max et affichage intelligent)
- Casque Bluetooth Sennheiser MOMENTUM 4 - Blanc ou noir à 179,99 € soit -40% (transducteurs 42 mm, aptX, réduction de bruit adaptative, mode Transparence ajustable, autonomie jusqu'à 60h, charge rapide, 4 micros numériques intégrés, réduction automatique du bruit du vent lors des appels)
- POCO X7 Pro - 12 + 512 Go - Vert, noir ou jaune à 269 € soit -7% (6,67" AMOLED 1,5K 120Hz, HDR Pro, caméra Sony 50MP OIS, Hypercharge 90W, IP68, fonctionnalités IA, Dimensity 8400-Ultra...)
- Aspirateur robot laveur avec station Roborock Q10 S5+ à 269,99 € soit -37% (10000 Pa, vidage automatique, brosses anti-emmêlement, système de nettoyage serpillères VibraRise 2.0 à 3 000 tours/min, navigation LiDAR & cartographie, évitement d'obstacles...)
- Boîtier PC triple chambre moyen-tour panoramique Corsair AIR 5400 LX-R RGB iCUE Link - Noir à 279,90 € soit -7% (chambre isolée pour AIO 360mm, 3x ventilateurs RGB LX-R inclus)
- Machine à glace et sorbetière Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU - Gris platine à 299,99 € soit -13% (13 modes, glaces à l’italienne, 2 pots inclus, pièces amovibles lavables au lave-vaisselle)
- Appareil photo hybride compact Canon EOS R100 - Boîtier nu à 369 € soit -34% (capteur APS-C stabilisé 24MP, vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel)
- PC portable Gigabyte Gaming A16 CWH à 1 169,98 € soit -10% (16" IPS WUXGA 165Hz, Core i7-13620H, RTX 5070, RAM 16 Go DDR5 5200MHz, SSD Gen4 1 To, Windows 11 Home, Dolby Atmos, système de refroidissement WINDFORCE, Wi-Fi 6E)
