Enceinte Bluetooth Sony ULT Field 1

Malgré son format compact, elle offre un son étonnamment puissant, avec des basses profondes et une belle précision, même lorsque vous poussez le volume.

Avec le bouton ULT, vous pouvez encore accentuer l’intensité en renforçant les basses et en augmentant l’impact sonore, pour une écoute plus dynamique et immersive.

Pensée pour vous accompagner partout, la Sony ULT Field 1 bénéficie d’une certification IP67 contre l’eau et la poussière, et sa conception robuste résiste aisément aux chocs et aux rayures. Équipée d’une dragonne multiposition pour une utilisation plus pratique, elle offre également jusqu’à 12 heures d’autonomie pour vous suivre toute la journée.

Vous pouvez trouver l'enceinte Sony ULT Field 1 en noir à 74 € en ce moment chez Leclerc (prix officiel 89,99 €).

PC portable Acer Aspire A14-61M-R74Y Copilot+

Animé par le processeur Ryzen AI 7 350, il délivre une puissance remarquable, capable d’atteindre 5 GHz en mode turbo. Ses 16 Go de RAM DDR5 assurent une réactivité instantanée et une gestion du multitâche sans aucune lenteur, tandis que son SSD PCIe de 1 To garantit des démarrages éclair et un accès rapide à tous vos fichiers.

L’écran OLED de 14 pouces au format 16:10 affiche une résolution WUXGA (1920 x 1200 px) pour des images éclatantes et des couleurs d’une grande richesse. La certification DisplayHDR True Black 500 offre un contraste spectaculaire et des noirs profonds. Avec une luminosité de 400 nits et un traitement anti-reflets, vous profitez d’un affichage confortable même en extérieur.

Avec Windows 11 Home et les fonctionnalités PC Copilot+, l'Aspire A14 devient un véritable allié au quotidien, anticipant vos usages et fluidifiant vos tâches.

L'Acer Aspire A14-61M-R74Y Copilot+ est en promotion à 699,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 30% chez Boulanger.

Pack Nothing Phone (3a) Pro 256 Go (Noir) + CMF Buds 2a (Noir)

Nothing Phone (3a)

Son écran AMOLED LTPS flexible de 6,77 pouces offre une résolution de 1080 x 2392 pixels et une finesse d’affichage de 387 ppi. Grâce à une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits et à un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz, chaque scène bénéficie d’une clarté et d’une fluidité remarquables.

Le Nothing Phone (3a) Pro embarque le processeur Snapdragon 7s Gen 3 à 8 cœurs, capable d’atteindre 2,5 GHz pour offrir une expérience rapide et parfaitement fluide. Compatible 5G Dual Mode et doté du MIMO 4x4, il assure une connexion mobile ultra-rapide et stable. Avec sa double nano-SIM, son e-SIM, son Wi-Fi 6 et son Bluetooth 5.4, il s’adapte à tous vos usages connectés. Le NFC compatible Google Pay vient simplifier vos paiements au quotidien.

Côté photo, le Nothing Phone 3A Pro mise sur un capteur principal de 50 MP doté des stabilisations OIS et EIS, accompagné d’un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique x3. Les technologies avancées, comme le TrueLens Engine 3.0 ou le Mode Nuit, permettent de capturer des images nettes, détaillées et équilibrées, même en faible luminosité.

➡️ Découvrez notre test du Nothing Phone (3a) Pro

CMF Buds 2a

Grâce à un haut-parleur sur mesure de 12,4 mm en bio-fibres, un réglage audio signé Dirac et la technologie Ultra Bass 2.0, ils délivrent des basses profondes et immersives, des médiums riches et des aigus d’une grande pureté.

La réduction active du bruit jusqu’à 42 dB crée une véritable bulle sonore, couvrant une large plage de fréquences jusqu’à 2900 Hz pour filtrer aussi bien les grondements profonds que les conversations alentours. Le mode Transparence permet de rester à l’écoute de son environnement sans retirer les écouteurs. Quatre microphones HD équipés de Clear Voice Technology isolent votre voix du bruit ambiant, tandis que Wind Noise Reduction 2.0 limite les interférences dues au vent pour des appels toujours nets.

L’autonomie peut atteindre 8 heures par charge, et jusqu’à 35,5 heures avec le boîtier. Une charge rapide de 10 minutes offre à elle seule 5h30 d’écoute sans ANC.

On retrouve aussi de nombreuses fonctionnalités pratiques : indicateur LED d’état de charge, mode faible latence avec un délai inférieur à 110 ms en jeu, localisation des écouteurs, appairage rapide, double connexion, résistance IP54 à l’eau et à la poussière, ainsi que des commandes tactiles. L’application Nothing X permet d’ajuster l’égaliseur, l’intensité des basses ou l’ANC, d’activer le mode faible latence pour le gaming et même d’utiliser ChatGPT.

Vous pouvez obtenir le pack Nothing Phone (3a) Pro Noir 256 Go + CMF Buds 2a Noir à 379,99 € en ce moment chez Boulanger (prix officiel smartphone 479 € et prix officiel écouteurs 39,95 €).



