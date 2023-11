Le groupe Amazon était resté jusqu'à présent discret sur ses projets en matière d'intelligence artificielle même si la firme y travaille en coulisse avec le projet Olympus ou investit massivement dans des concurrents d'OpenAI et son robot conversationnel ChatGPT.

C'est du côte de son infrastructure cloud AWS que la firme sort du bois en annonçant son propre chatbot Amazon Q (à ne pas confondre avec le mystérieux projet Q Star d'OpenAI) qui va pouvoir répondre à toutes sortes de questions.

Son focus est orienté professionnel et doit faciliter les travail des entreprises en fournissant des conseils et en analysant des documents complexes pour en générer des résumés et des analyses.

Un chatbot professionnel qui ne caftera pas

L'intérêt d'Amazon Q est de pouvoir interpréter les données propres à une entreprise et de fournir ainsi des réponses très ciblées et propres à chacune d'elles plutôt que des généralités.

Amazon présente son robot conversationnel comme un outil qui doit faire gagner du temps aux employés en leur fournissant des réponses directes sans qu'ils aient besoin de compulser de grandes quantités de documents et pour réaliser certaines tâches de synthèse ou de rédaction, ou bien en appui pour prendre des décisions.

La firme précise que les requêtes et les données interprétées par Amazon Q ne sont pas utilisées pour l'entraînement de l'IA, ce qui évitera que les informations sensibles des entreprises ne soient accessibles à des tiers, comme cela a pu être le cas pour ChatGPT, ce qui a conduit de nombreuses entreprises à en réguler l'utilisation par leurs salariés.

Sécurité et polyvalence

Le robot conversationnel sera soumis aux règles de sécurité de l'entreprise de manière à ce que les informations sensibles et les requêtes associées ne soient accessibles que par les employés autorisés.

Amazon Q pourra aussi servir de base de connaissance pour optimiser l'utilisation des services AWS par les entreprises et orienter vers le meilleur service AWS en fonction des besoins.

Le chatbot peut par ailleurs fonctionner avec tous les modèles fondateurs d'IA compatibles avec son service Amazon Bedrock comme Llama 2 de Meta ou Claude 2 d'Anthropic.

Amazon Q va être déployé en preview dans un premier temps au sein d'AWS avant d'être commercialisé à partir de mars 2024 à des tarifs démarrant à 40 dollars par mois et par agent.