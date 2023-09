L'intelligence artificielle fait l'objet d'une course à l'armement chez les grands groupes high-tech et en particulier chez les fournisseurs de services cloud qui peuvent les héberger.

Microsoft (ChatGPT / OpenAI) et Google (Bard) ont rivalisé d'annonces ces derniers mois, au milieu de nombreuses autres IA génératives. De son côté, le groupe Amazon est resté discret sur ses projets et presque comme en retrait malgré un certain nombre d'annonces autour de l'IA.

Les choses vont peut-être changer avec l'annonce d'un gros investissement de 4 milliards de dollars dans la société Anthropic, jeune startup fondée par des anciens d'OpenAI et qui veut proposer des IA plus sécurisées et fiables évitant les écueils des premières versions sur le marché.

Amazon, la future colonne vertébrale de Claude ?

L'accord porte sur une enveloppe de 1,25 milliard de dollars et la possibilité de la compléter par 2,75 milliards de dollars supplémentaires plus tard. Amazon va mettre à disposition son infrastructure cloud AWS et ses processeurs propriétaires tandis qu'Anthropic s'engage à entraîner ses IA sur son cloud et avec ses puces propriétaires.

C'est donc avec l'aide d'Amazon en coulisses que l'IA générative Claude d'Anthropic donnera tout son potentiel dans les mois à venir. Amazon cherche aussi sans doute une riposte à l'insolent succès des accélérateurs graphiques Nvidia en démontrant qu'il existe des alternatives pour entraîner les IA.

Si l'accord rapproche franchement les deux entreprises, Amazon ne dit rien d'une prise de contrôle et affirme que sa prise de participation est minoritaire et qu'elle ne disposera pas d'un siège au conseil d'administration.

Amazon se positionne face à Microsoft et Google

Reuters note que cela entre dans le cadre de l'effort des fournisseurs de services cloud pour se rapprocher des concepteurs d'IA. A ce titre, les Etats-Unis pourraient d'ailleurs freiner l'accès des services cloud US aux entreprises d'IA chinoises.

Anthropic s'était déjà attiré l'intérêt de Google avec un investissement de 450 millions de dollars, sans doute pour soutenir l'émergence d'un potentiel concurrent de ChatGPT tout en se laissant le temps de finaliser sa propre IA Bard.

La diffusion de ChatGPT auprès du grand public fin 2022 a donné un coup de fouet au secteur et Microsoft a rapidement renforcé ses liens existants avec son créateur OpenAI tout en intégrant des couches d'IA dans ses produits, du moteur de recherche Bing aux outils de productivité Office.