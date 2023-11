Depuis l'irruption de l'IA conversationnelle ChatGPT d'OpenAI fin 2022, le secteur high-tech s'agite et les géants du Web se précipitent dans la brèche pour ne pas donner l'impression de rester en arrière.

Microsoft a rapidement pris les devants pour intégrer le modèle de langage de ChatGPT dans ses produits, de Bing à Office, tandis que Google, un peu bousculé, a lancé Bard plus en réponse à la nouvelle donne de l'IA que selon une stratégie bien dosée.

Olympus, un géant dans l'ombre ?

Tout le monde veut son IA générative mais certains acteurs sont plus silencieux que d'autres. Le géant de l'e-commerce Amazon semblait encore il y a peu à l'écart de la tendance, ou du moins il n'avait pas communiqué sur le sujet, préférant garder dans l'ombre ses projets.

Amazon s'intéresse pourtant tout autant à l'IA que les autres et la récente annonce d'un investissement massif dans Anthropic et son IA générative Claude concurrente de ChatGPT d'OpenAi signale peut-être le début des hostilités.

L'agence Reuters rapporte qu'Amazon investit lourdement dans sa propre intelligence artificielle baptisée Olympus. Et cette dernière pourrait être l'un des plus gros modèles de langage du moment en étant capable de gérer jusqu'à 2000 milliards de paramètres, deux fois plus que le système GPT-4 d'OpenAI.

Amazon joue la carte de la discrétion

Son responsable serait Rohit Prasad, l'ancien superviseur de l'assistant numérique Alexa d'Amazon, avec la charge de mettre en place l'activité de développement d'un modèle de langage (LLM) de grande taille.

Olympus serait le plus gros projet en date. Avant lui, il y a eu Titan, un modèle de langage plus restreint, tandis qu'Amazon s'est intéressée à des entreprises tierces comme Anthropic et AI21 Labs, avec l'idée d'une intégration au sein de ses instances cloud AWS (Amazon Web Services).

Comme Microsoft et Google, Amazon veut marier IA et cloud dans ses offres pour fournir de nouveaux outils et moyens aux utilisateurs. Toutefois, Reuters indique qu'aucune date n'est donnée pour le lancement de l'IA Olympus qui poursuit donc sa maturation en coulisses en attendant son heure.