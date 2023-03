Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de vingt produits à prix réduit chez Amazon. À l'occasion des ventes flash de printemps, ce commerçant propose des promotions allant jusqu'à -49%.

Pour commencer, voici le Kindle Paperwhite 8 Go. Cette liseuse possède un écran de 6,8" et d'une luminosité réglable. Son autonomie est affichée jusqu'à 10 semaines. Les avantages de cette liseuse résident dans le fait qu'elle fatigue moins les yeux qu'un écran classique, tel qu'un téléphone portable, car l'éclairage chaud qu'elle procure est moins agressif pour les yeux. De plus, elle est étanche à la poussière.

Ce Kindle Paperwhite 8 Go est vendu 94,99 € au lieu de 139,99 € soit 32% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite, prévue pour le lendemain.

Et voici notre TOP 20 des meilleures ventes flash de printemps à savoir :







Et n'hésitez pas à consulter notre article sur les ventes flash de printemps à couper le souffle chez Amazon avec des produits high tech, PC, jeux vidéo, etc… ainsi que E.Leclerc qui casse les prix sur les PC portables, TV, montres connectées et bien d'autres.