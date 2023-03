Aujourd'hui, l'hyper marché en ligne, E.Leclerc, affiche de belles réductions sur une multitude de produits dans ses rayons multimédias. Nous allons vous lister ce que nous avons pu trouver.

Commençons par le PC portable Lenovo IdeaPad gaming 3. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 15,6" IPS 165 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H et 8 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4, il saura se rendre efficace en toute circonstance. De plus, sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 fera tourner les derniers jeux vidéo sans souci. Windows 11 est préinstallé sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad gaming 3 est vendu 899 € au lieu de 1099 € soit 200 € d'économie. Le retrait en magasin est gratuit et la livraison est à partir de 4,90 €.



D'autres PC portables sont également en promotion à savoir :



Et d'autres produits bénéficient également de remise comme :



