Aujourd'hui, Geekbuying nous soumet des offres très intéressantes, idéal pour le retour des beaux jours. Si vous souhaitez avoir accès à l'électricité partout, si vous en avez marre de passer l'aspirateur ou si vous voulez une console portable, vous êtes au bon endroit !

Pour commencer, voici la station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000 W. Cette énorme batterie permet de stocker une grande quantité d'énergie. Elle peut vous permettre de brancher une multitude d'appareils, même en 230 V, ce qui s'avère très pratique pour tous les fans de camping ou lorsque vous n'êtes pas chez vous, du moins à proximité d'une source de courant classique. Cette batterie portable, au lithium LiFePO4, possède une capacité de 2000 Wh, ce qui donne la possibilité, notamment, d'alimenter un vidéoprojecteur pendant 20 heures, faire fonctionner un une meuleuse d'angle de 800 W pendant plus de 2 heures et même de recharger une Tesla pour une dizaine de kilomètres. La puissance maximale admissible est de 2000 W.

Cette station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate 2000W est vendue 1013 € au lieu de 2058,48 € avec le code promotionnel NNNFRBEDEITOUKIT. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Continuons avec l'aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra. Ce robot aspirateur laveur est doté d'un sac à poussière de 2,5 L et d'un réservoir d'eau avec fonction d'autoremplissage qui vous permet de nettoyer jusqu'à 300 m². La station intelligente s'autonettoie et se charge également de la serpillère (nettoyage à 600 tr/min). Cette station, qui recharge automatiquement le robot, est programmable pour fonctionner aux heures souhaitées (lorsque l'on est au travail par exemple). Son système LiDAR lui permet de cartographier en 3D votre habitation et d'éviter les obstacles / marches.

Cet aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est vendu 830,28 € au lieu de 1395 € avec le code promotionnel GKB23MS2. La livraison est gratuite sous 2 à 7 jours depuis l'Europe ou la Pologne.





Enchainons avec la console portable OneXPlayer 2. Ce micro PC gamer est doté d'un écran de 8,4" IPS tactile à une définition de 2560 x 1600 px. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 6800U couplé à 32 Go de mémoire vive (RAM) et d'une puce graphique AMD Radeon 680M. Cette console est dotée d'un disque SSD NVMe M.2 de 1 To et affiche une autonomie de plus de 5 heures en mode jeux vidéo.

Cette console portable OneXPlayer 2 est vendue 1122,38 € au lieu de 1404,15 € avec le code promotionnel NNNFRSOLDEONEX2. La livraison est gratuite et prévue sous 10 à 20 jours.





Le site prévoit de nombreux codes promo utilisables sur tous vos achats à savoir :

GKB23MS1 à partir de 561 €, remise de 46,80 €

à partir de 561 €, remise de 46,80 € GKB23MS2 à partir de 280 €, remise de 18,70 €

à partir de 280 €, remise de 18,70 € GKB23MS3 à partir de 93,60 €, remise de 9,36 €

à partir de 93,60 €, remise de 9,36 € GKB23MS4 à partir de 28 €, remise de 2,80 €

à partir de 28 €, remise de 2,80 € Passé 600 € de commande, 23,40 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire

Passé 468 € de commande, 14 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire

Passé 187 € de commande, 9,36 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire.

Vous pouvez retrouver toutes ces offres, et bien d'autres, sur la page dédiée aux promotions sur le site de Geekbuying.





