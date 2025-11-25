Ce lundi matin a eu un goût amer pour des milliers d'utilisateurs. Sans crier gare, une notification s'est affichée sur l'écran de verrouillage, imitant à la perfection une conversation personnelle.

Sauf qu'à l'ouverture, point d'invitation à déjeuner, mais une bannière criarde vantant des promotions "flash" pour la maison ou la cuisine. Le géant américain Amazon vient d'activer un nouveau levier marketing particulièrement agressif, profitant d'une case cochée par défaut dans les tréfonds de vos paramètres personnels.

Pourquoi recevez-vous soudainement ces publicités ?

Ce n'est ni un piratage, ni une tentative de phishing sophistiquée, même si la méthode y ressemble à s'y méprendre et sème la confusion. En réalité, cette vague de messages promotionnels s'inscrit dans une stratégie globale pour maximiser l'impact du Black Friday qui s'étire désormais sur plusieurs semaines.

Légalement, la firme est dans son bon droit : en acceptant les conditions générales lors d'une précédente commande ou mise à jour, vous avez probablement validé sans le savoir la réception d'offres marketing.

What the fcuk @WhatsApp

Why are you letting big name brands infiltrate the app to send us adverts about Black Friday? How much ? did @AmazonUK slide under the table in order for this? Nobody asked for this. pic.twitter.com/FJUNGmmuAC — Spooky Bizzle ? (@elclarto) November 18, 2025

C'est ce qu'on appelle une option "opt-out", activée de base tant que vous ne dites pas explicitement non.

Il est crucial de comprendre que vos données n'ont pas fuité vers des tiers malveillants, elles sont simplement exploitées au maximum de leur potentiel commercial par la plateforme elle-même.

La méthode express pour dire stop via la discussion

Si cette intrusion dans votre sphère privée vous insupporte, la riposte peut être immédiate et se fait directement depuis le fil de discussion ouvert. Il suffit de répondre par le mot-clé "STOP" au message reçu pour déclencher un robot de gestion automatique des préférences. C'est l'option la plus rapide pour signaler formellement à Amazon que vous ne souhaitez plus être dérangé par des sollicitations commerciales sur ce canal spécifique.



Attention toutefois à bien sélectionner les options proposées ensuite par le bot : l'objectif est de couper les pubs ("Offres et promotions"), mais il peut être judicieux de conserver les alertes concernant vos commandes en cours pour ne pas rater une livraison.

Comment affiner les réglages dans votre compte ?

Pour une gestion chirurgicale et durable de votre tranquillité numérique, il est préférable de se rendre directement dans l'espace "Votre compte", puis de naviguer vers le bas pour atteindre la section "Préférences de Communication". Vous y trouverez un onglet spécifiquement dédié aux notifications WhatsApp.

C'est ici que le tri s'opère réellement : décochez impitoyablement la case "Offres et promotions" tout en laissant active celle des "Commandes" pour continuer à suivre vos colis. Ou si vous souhaitez tout couper, cochez simplement "je ne veux pas recevoir de notifications sur WhatsApp".

Une fois la mise à jour effectuée, le calme devrait revenir instantanément sur votre smartphone, vous laissant gérer vos achats à votre propre rythme sans pression extérieure.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce une arnaque ou un virus qui tente de voler mes données ?



Non, tant que le message provient du compte certifié (reconnaissable à la petite coche verte à côté du nom), c'est une communication officielle de l'enseigne. Cependant, la forme très directe et l'urgence simulée ("ventes flash", "stocks limités") reprennent les codes habituels des arnaques, ce qui explique la méfiance légitime des utilisateurs.

Puis-je simplement bloquer le numéro de l'expéditeur ?



C'est techniquement possible, mais c'est une fausse bonne idée. En bloquant totalement le numéro officiel, vous risquez de vous couper également des notifications utiles, comme les confirmations d'expédition, les retards de livraison ou les codes de sécurité nécessaires pour récupérer un colis en consigne.

Pourquoi ai-je reçu ça alors que je n'ai rien demandé ?



C'est le principe du consentement "par défaut" ou "opt-out". Souvent, lors de la création d'un compte ou de la validation rapide d'une commande, une petite case autorisant les communications marketing est pré-cochée. L'entreprise considère que sans refus explicite de votre part, vous êtes d'accord pour recevoir ces offres.