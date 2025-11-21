L'application de messagerie WhatsApp redéploie la section Infos (ou About), une option qui constituait sa toute première fonctionnalité. Avant même de devenir le géant de la messagerie, WhatsApp permettait de partager rapidement des informations via ce simple statut.

Le déploiement de cette version améliorée a commencé cette semaine pour tous les utilisateurs sur les appareils mobiles.

Comment fonctionne ce " nouveau " statut ?

La fonctionnalité Infos agit comme une version moderne des anciens messages d'absence, dans un format similaire aux Notes d'Instagram. Elle permet aux utilisateurs de faire savoir à leurs contacts ce qu'ils font ou pourquoi ils ne sont pas disponibles.

" Grâce à la fonctionnalité Infos, vous pouvez expliquer pourquoi vous ne pouvez pas discuter ou indiquer les sujets que vous aborderiez avec plaisir en un emoji et une courte phrase ", écrit WhatsApp.

Pour la visibilité, le statut apparaît désormais en haut des conversations individuelles et sur la page de profil, et il est possible d'y répondre directement en appuyant dessus dans une discussion.

Quelle est la durée de vie et qui peut voir ce statut ?

Par défaut, le statut Infos est conçu pour être éphémère et disparaît automatiquement au bout de 24 heures. Les utilisateurs peuvent toutefois ajuster cette durée en se rendant dans les réglages pour une disparition plus rapide ou, au contraire, un affichage accru dans le temps.

Il est possible de contrôler qui peut voir ce statut via les paramètres de confidentialité, en le limitant aux contacts enregistrés ou en le rendant plus largement visible.

Le déploiement est en cours pour tous les utilisateurs de l'application mobile WhatsApp.