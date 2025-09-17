C'est une gaffe monumentale mais providentielle pour des milliers de joueurs. En août dernier, AMD a accidentellement publié le code source complet de sa technologie FSR 4, normalement une exclusivité de ses nouvelles cartes graphiques RDNA 4.

Il n'en fallait pas plus pour que la communauté s'empare de ce trésor et réussisse l'impensable : rendre le FSR 4 fonctionnel sur du matériel non supporté officiellement. Une victoire du "modding" qui pose question sur la stratégie d'AMD.

Comment cette prouesse a-t-elle été possible ?

L'erreur d'AMD a été de laisser dans son kit de développement une version alternative de son algorithme. Alors que la version officielle de FSR 4 utilise le format de calcul FP8, optimisé et exclusif à l'architecture RDNA 4, le code source qui a fuité contenait également un modèle basé sur le format INT8.

Or, ce dernier est compatible avec un éventail beaucoup plus large de cartes graphiques, y compris les anciennes générations d'AMD (RDNA 2 et 3) et même les cartes concurrentes de Nvidia et Intel.



Un utilisateur de Reddit, connu sous le pseudonyme u/AthleteDependent926, s'est emparé de ce code pour le compiler en un fichier DLL fonctionnel. Ce fichier peut ensuite être utilisé pour remplacer celui des jeux intégrant nativement le FSR 3.1, ouvrant ainsi les portes du FSR 4 à tous.

Quel est le compromis entre qualité et performance ?

L'avantage de cette manipulation est sans équivoque : la qualité d'image fait un bond en avant spectaculaire par rapport au FSR 3.1. Les premiers tests réalisés par des joueurs, notamment sur des titres exigeants comme Cyberpunk 2077, montrent une image beaucoup plus nette et stable en mouvement, avec une réduction significative du "shimmering" (scintillement) qui était souvent reproché aux versions antérieures de la technologie d'AMD.





Mais ce gain a un coût. L'utilisation du modèle INT8 sur du matériel non optimisé pour cette tâche entraîne une perte de performance. Les retours font état d'une baisse d'environ 6 à 7 images par seconde, le temps de traitement de chaque image étant jusqu'à trois fois plus long. C'est donc un arbitrage à faire : accepter une légère baisse de fluidité pour un confort visuel grandement amélioré.

Comment activer le FSR 4 sur un jeu compatible FSR 3.1 ?

La manipulation n'est pas à la portée du premier venu, mais elle reste relativement accessible pour les amateurs de "modding". Il ne suffit pas de simplement remplacer un fichier. L'activation nécessite l'utilisation d'un outil tiers comme OptiScaler. Ce dernier permet d'intercepter les appels du jeu vers la technologie d'upscaling et de les rediriger vers la version modifiée de FSR 4.





La procédure générale consiste à installer OptiScaler dans le répertoire du jeu, à remplacer le fichier DLL fourni par celui compilé à partir du code fuité, puis à utiliser l'interface du mod pour forcer l'activation de FSR 4.0.2. Une méthode un peu "hacky", mais qui a prouvé son efficacité sur de nombreux titres DirectX 12.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi AMD a-t-il réservé le FSR 4 aux cartes RDNA 4 ?

Officiellement, l'explication est technique : la version standard de FSR 4 utilise le format FP8, qui n'est matériellement accéléré que sur les nouvelles puces RDNA 4 pour une performance optimale. La version INT8 qui a fuité, bien que plus compatible, a un coût en performance que AMD a probablement jugé trop élevé pour un support officiel. Une part de segmentation marketing n'est cependant pas à exclure.

Y a-t-il un risque à utiliser cette méthode ?

Il n'y a pas de risque matériel pour votre carte graphique. Cependant, il s'agit d'une modification non officielle. L'utilisation de fichiers DLL modifiés peut entraîner de l'instabilité, des plantages de jeux, et pourrait être bloquée par certains systèmes anti-triche, notamment dans les jeux multijoueurs. Son usage est donc recommandé principalement pour les jeux solo.

Cette méthode fonctionne-t-elle sur toutes les cartes graphiques ?

En théorie, elle devrait fonctionner sur la plupart des cartes graphiques modernes qui supportent le format de calcul INT8. Cela inclut les cartes AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) et RX 7000 (RDNA 3), les Nvidia GeForce RTX (séries 20, 30 et 40) et potentiellement les cartes Intel Arc.