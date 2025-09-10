La guerre de l'upscaling entre AMD et Nvidia connaît un nouveau rebondissement. Lancée en mars avec les cartes graphiques RDNA 4, la technologie FSR 4 d'AMD peinait à s'imposer, avec une adoption au compte-gouttes.

Conscient de ce retard, AMD change son fusil d'épaule et offre une solution logicielle élégante : forcer l'activation de FSR 4 directement via ses pilotes, sans attendre une mise à jour de la part des développeurs de jeux.

Comment cette nouvelle fonctionnalité est-elle mise en œuvre ?

La manœuvre est d'une simplicité désarmante pour les possesseurs d'une carte graphique Radeon RX 9000. Il suffit de mettre à jour les pilotes vers la version Adrenalin Edition 25.9.1 ou plus récente. Ensuite, dans un jeu compatible FSR 3.1, il faut activer cette option dans les paramètres graphiques.

La dernière étape se passe dans le logiciel Adrenalin d'AMD : un simple interrupteur permet de forcer le pilote à remplacer l'implémentation FSR 3.1 du jeu par la version FSR 4, beaucoup plus performante grâce à ses algorithmes basés sur le machine learning. Le tour est joué.

FSR 4 est-il désormais à la hauteur de son concurrent DLSS ?

Cette mise à jour est une excellente nouvelle, portant le nombre de titres compatibles FSR 4 à plus de 85.

Cependant, AMD a encore du chemin à parcourir pour rattraper son rival. La technologie DLSS de Nvidia bénéficie d'une adoption bien plus large et d'une compatibilité matérielle plus étendue.

L'exclusivité de FSR 4 aux cartes RDNA 4 est pour l'instant un frein majeur, même si des fuites récentes suggèrent qu'AMD travaillerait sur une version plus universelle. En attendant, la communauté des moddeurs avait déjà pris les devants avec des outils permettant d'injecter FSR 4 dans de nombreux jeux, preuve de l'attente forte des joueurs.

Que signifie cette annonce pour les joueurs ?

Pour les détenteurs de cartes Radeon 9000, c'est un gain de performance et de qualité d'image immédiat sur un large catalogue de jeux, incluant des titres majeurs comme Cyberpunk 2077 ou Ghost of Tsushima.

Pour les autres, c'est un signal fort qu'AMD est déterminé à ne pas se laisser distancer dans la course à l'IA. Cette approche "driver-level" est une solution intelligente pour accélérer le déploiement de sa technologie. Reste à savoir quand FSR 4 s'ouvrira à un plus grand nombre de cartes graphiques, une étape indispensable pour véritablement concurrencer Nvidia sur le terrain de l'upscaling intelligent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles cartes graphiques sont compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour l'instant, cette activation de FSR 4 via les pilotes est une exclusivité des cartes graphiques AMD basées sur l'architecture RDNA 4, c'est-à-dire la série Radeon RX 9000.

Est-ce que cette méthode est officielle et stable ?

Oui, contrairement aux mods développés par la communauté (comme le remplacement manuel de fichiers DLL), il s'agit d'une fonctionnalité officielle intégrée par AMD dans ses pilotes. Cela garantit une meilleure stabilité et une compatibilité optimisée pour les jeux supportés.

Dois-je faire une manipulation dans chaque jeu ?

La manipulation se fait en deux temps : vous devez d'abord activer l'option FSR 3.1 dans les paramètres du jeu, puis basculer l'interrupteur global dans le logiciel Adrenalin d'AMD une seule fois pour que le pilote prenne le relais sur tous les jeux compatibles.