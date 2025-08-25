C'est le genre de fuite qui marque les esprits. Le 20 août, en mettant à jour son kit de développement FidelitySDK, AMD a commis une erreur colossale : publier l'intégralité du code source de sa nouvelle technologie d'upscaling, le FSR 4. Contrairement à ses prédécesseurs, le FSR 4 devait rester un secret industriel bien gardé, une technologie propriétaire. Trop tard, le génie est sorti de la bouteille, et il ne compte pas y retourner.

Pourquoi cette fuite est-elle irréversible ?

L'erreur d'AMD ne s'est pas limitée à une simple publication. Le code a été mis en ligne sur GitHub sous une licence MIT, l'une des plus permissives du monde open source. Elle autorise quiconque à utiliser, copier, modifier et même vendre le logiciel.

Même si AMD a rapidement supprimé les fichiers, le mal était fait. En quelques heures, des dizaines de développeurs avaient "forké" le dépôt, c'est-à-dire créé leurs propres copies. Légalement et techniquement, il est désormais impossible pour AMD de faire machine arrière. Le code du FSR 4 est public, et il le restera.

Quelle information cruciale cette fuite révèle-t-elle ?

Au-delà de l'exposition de ses secrets techniques, la fuite a révélé un détail de taille. Les fichiers contenaient des modèles d'IA au format INT8, alors que le FSR 4 n'est officiellement compatible qu'avec le format FP8, exclusif aux nouvelles cartes RDNA 4.

Update: the repo has been nuked.



There were some rather interesting files in there that either weren't supposed to be released, or were just missing license details. Or maybe even a combination of both.



We'll see when AMD publishes it back up again. https://t.co/UlTmn4QK99 — uzzi38 (@uzzi38) August 20, 2025

Cette découverte confirme qu'AMD travaillait activement sur une version du FSR 4 compatible avec ses anciennes cartes graphiques de la génération RDNA 3. C'est une information que l'entreprise gardait secrète, probablement pour encourager la vente de ses nouveaux modèles. On ignore cependant si ce projet a été abandonné ou s'il était simplement en cours de développement.

Quelles sont les conséquences pour AMD et l'industrie ?

Cette fuite est un coup dur pour la stratégie d'AMD. L'entreprise perd l'exclusivité d'une technologie clé et offre sur un plateau d'argent ses secrets à la concurrence et à la communauté.

Des passionnés ont déjà réussi à faire fonctionner des versions modifiées du FSR 4 sur d'anciennes cartes. Cette publication accidentelle va sans aucun doute accélérer le portage non officiel de la technologie sur un plus grand nombre de cartes graphiques, y compris celles de Nvidia et Intel. AMD a involontairement rendu sa technologie propriétaire plus ouverte que jamais.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le FSR d'AMD ?

Le FidelityFX Super Resolution (FSR) est une technologie d'upscaling. Elle permet d'augmenter la fluidité des jeux vidéo en calculant les images dans une résolution inférieure, puis en les agrandissant grâce à des algorithmes complexes pour simuler une haute résolution, avec une perte de qualité minimale.

Pourquoi le FSR 4 devait-il être différent des versions précédentes ?

Les versions 1, 2 et 3 du FSR étaient "open source", ce qui signifie que leur code était public et compatible avec une large gamme de cartes graphiques, y compris celles de la concurrence. Le FSR 4 marquait un changement de stratégie, devenant une technologie propriétaire et exclusive aux nouvelles cartes AMD (architecture RDNA 4) pour en faire un argument de vente.

AMD peut-il poursuivre ceux qui utilisent ce code ?

Cela semble très peu probable. Le code ayant été publié, même accidentellement, sous une licence MIT, ceux qui l'ont téléchargé à ce moment-là ont légalement le droit de l'utiliser. Toute action en justice serait complexe et risquerait de nuire davantage à l'image d'AMD.