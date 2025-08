La Radeon RX 9060 signée AMD s’impose comme la nouvelle venue dans le segment entrée de gamme, idéale pour jouer en 1080p sans se ruiner. Proposée uniquement via des PC assemblés par des intégrateurs spécialisés, cette carte RDNA 4 concentre l’essentiel pour satisfaire les joueurs à la recherche d’un excellent rapport qualité/prix.

Depuis plusieurs mois, l’attente montait sur le front des cartes graphiques AMD nouvelle génération. Désormais, l’annonce de la Radeon RX 9060 vient renforcer l’offre entrée de gamme des rouges, tout en misant sur l’architecture RDNA 4, et après la Radeon RX 9060 XT annoncée en juin et les Radeon RX 9070 / RX 9070 XT au printemps.

Radeon RX 9060 : une architecture RDNA 4 accessible pensée pour le 1080p

La nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 9060 entend rendre la dernière génération RDNA 4 plus accessible pour les joueurs au budget limité. Exit la course à la puissance brute : l’objectif affiché ici est une expérience fluide en 1080p sur la plupart des titres.

L’architecture RDNA 4 reste au cœur de ce GPU, déjà exploitée sur les RX 9060 XT et RX 9070 XT, mais cette version « non-XT » se distingue par un nombre d’unités de calcul revu à la baisse : 28 Compute Units (CU) contre 32 sur la version XT. Résultat : 1 792 processeurs de flux, un total de 64 ROPs et 112 unités de mappage de textures, le tout basé sur la puce Navi 44 XL.(contre Navi 44 XT pour la version XT).





La carte dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 à 18 Gbps, connectés par un bus de 128 bits pour une bande passante totale de 288 Go/s (au lieu de 320 Go/s pour la version XT).

Ce choix technique lui permet de viser les joueurs qui souhaitent un GPU efficace sans exploser leur budget. L’installation requiert un port PCIe 5.0 x16, garante d’une compatibilité avec les cartes mères les plus récentes.

Des performances taillées pour le jeu en Full HD

AMD mise surtout sur le rapport prix / performances de sa carte graphique. La marque promet des résultats solides, notamment pour des joueurs qui souhaitent profiter de tous les jeux récents en haute qualité à 1080p.

On remarque aussi une consommation modérée avec un TBP de 132 W et une alimentation recommandée de 450 W liée à son optimisation pour des PC préassemblés.

Une distribution étonnante réservée aux intégrateurs

En effet, impossible d’acheter la Radeon RX 9060 en tant que composant individuel . AMD réserve ce modèle aux intégrateurs partenaires (assembleurs et fabricants de PC sur mesure), ce qui le rend introuvable dans le commerce traditionnel.

Un choix qui écarte temporairement les assembleurs amateurs, mais qui vise à écouler cette carte par le biais de configurations prêtes à l’emploi, souvent à destination du grand public ou de l’éducation.



L'objectif semble donc clair : fournir une solution efficace pour concevoir des machines abordables à destination du marché gaming d'entrée de gamme, capable de défier les solutions du concurrent de toujours dans ce segment, comme la GeForce RTX 4060 ou la RTX 5060.

Un positionnement prix en suspens face à la concurrence

La question du tarif reste floue. Les versions XT de la RX 9060 (8Go et 16Go) sont déjà tarifées respectivement à 299 dollars et 349 dollars. Logiquement, la RX 9060 « non-XT » pourrait s’afficher autour de 249 dollars, soit en confrontation directe avec la GeForce RTX 4060 et potentiellement la RTX 5060.

Une attente demeure autour de sa date de lancement exacte. Les dernières informations parlent du troisième trimestre 2025, mais le calendrier pourrait évoluer.