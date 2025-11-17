Au troisième trimestre 2025, AMD a franchi deux seuils majeurs, s'octroyant plus de 25% du marché global des processeurs x86 et un tiers du segment desktop. Une progression alimentée par le succès de ses puces Ryzen 9000 et les difficultés d'approvisionnement d'Intel, marquant un rééquilibrage notable du secteur.

Les données sont sans appel. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la part d'AMD sur l'ensemble des processeurs x86 (clients et serveurs) a dépassé la barre symbolique des 25 %, pour s'établir précisément à 25,6 %.

Une hausse significative par rapport aux trimestres précédents qui témoigne d'une dynamique bien installée. Mais la performance la plus spectaculaire se situe sur le marché des PC de bureau, où la firme atteint un record absolu avec 33,6 % des unités livrées. Un ordinateur de bureau sur trois est désormais équipé d'une puce AMD.

Le bureau, nouveau bastion d'AMD ?

Cette percée sur le segment desktop marque en fait une stratégie de longue haleine qui finit par payer. Elle est directement portée par l'accueil très favorable réservé à la gamme Ryzen 9000, nom de code "Granite Ridge", qui a séduit sur les segments performance et enthousiaste.

Selon Mercury Research, le taux de croissance d'AMD sur ce marché a été plus du double de celui d'Intel sur la même période. Dans le même temps, Intel a dû composer avec une double difficulté.

D'une part, une réception plus fraîche pour ses dernières puces Arrow Lake, et d'autre part, des pénuries sur ses processeurs de 13e et 14e génération (Raptor Lake), encore très populaires. Ce contexte a mécaniquement ouvert un boulevard pour son concurrent.

Une dynamique qui s'étend aux portables et serveurs

Si le marché desktop est le plus visible, AMD ne lâche pas de lest sur les autres fronts. Sur le segment crucial des ordinateurs portables, l'entreprise a regagné du terrain, portant sa part à 21,9 %.

Elle a ici profité des difficultés d'approvisionnement d'Intel sur ses puces d'entrée de gamme, le géant de Santa Clara ayant priorisé sa capacité de production pour les puces de serveurs.

Justement, dans le domaine des serveurs, la progression est plus modeste en volume, avec une part qui atteint 27,8 %. Cependant, l'indicateur le plus pertinent est ailleurs : les revenus. Grâce à l'adoption croissante de sa plateforme haut de gamme EPYC Turin, AMD a enregistré des revenus records, en croissance bien plus rapide que ses parts de marché en unités.

Intel plie mais ne rompt pas

Face à cette offensive, il serait cependant hâtif d'enterrer Intel. Malgré les gains d'AMD, l'entreprise conserve encore une position dominante avec 74,4 % du marché global x86.

Sa force réside notamment dans ses accords de longue date avec les grands constructeurs (OEM), qui continuent de privilégier massivement ses puces, particulièrement dans le monde des PC portables professionnels.

Il faut aussi noter un facteur qui gonfle les chiffres globaux d'AMD : une augmentation massive des livraisons de puces semi-custom pour les consoles de jeux. En incluant ce segment, la part totale d'AMD sur l'ensemble des puces x86 grimpe à 30,9 %. La réalité économique reste donc complexe.

Pour Intel, l'enjeu des prochains mois sera de stabiliser ses approvisionnements tout en démontrant la compétitivité de ses nouvelles architectures. La récente annonce d'une hausse des prix sur ses anciennes gammes populaires pourrait également influencer les choix des intégrateurs, ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux arbitrages en faveur d'AMD au dernier trimestre.