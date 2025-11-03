C'est ce qu'on appelle un "rétropédalage" en règle. AMD vient de s'empêtrer dans un désastre de communication. En l'espace de 48 heures, le fabricant a annoncé la mise au placard de millions de cartes graphiques (RDNA 1 et RDNA 2), avant de se contredire totalement face à la grogne des joueurs. Une séquence confuse qui inclut aussi une bourde sur l'USB-C des RX 7900.

Que s'est-il passé avec les pilotes Adrenalin 25.10.2 ?

Tout a commencé avec le changelog du pilote 25.10.2. Les joueurs ont remarqué que les optimisations "Day One" pour Battlefield 6 ne concernaient que les cartes RDNA 3 et 4.

Interrogé par PC Games Hardware, AMD a confirmé : les RDNA 1 (RX 5000) et RDNA 2 (RX 6000) passent en "mode maintenance". C'est-à-dire qu'elles ne recevront plus que des correctifs de sécurité critiques. Fini les optimisations pour les nouveaux jeux.

Pourquoi cette décision a-t-elle provoqué un "bad buzz" ?

La réaction a été immédiate et violente. Si l'abandon de RDNA 1 (sorti il y a longtemps) peut se comprendre, celui de RDNA 2 est inacceptable pour la communauté. La RX 6750 GRE n'a que deux ans. Ces cartes sont encore très populaires et étaient vendues en promotion en 2024.





Les joueurs se sont sentis floués. La comparaison avec Nvidia, qui supporte ses cartes 7 à 9 ans (la génération Pascal, sortie il y a 9 ans, vient seulement d'être abandonnée), a été douloureuse pour AMD.

Comment AMD a-t-il fait marche arrière ?

Face au "bad buzz" mondial, AMD a changé son fusil d'épaule en 24h. Un nouveau communiqué "clarifie" la situation : oui, les cartes Radeon RDNA 1 et RDNA 2 entrent en "mode maintenance", mais... elles continueront de recevoir des optimisations de jeux "selon les besoins du marché". Une phrase cryptique qui ressemble fort à du "damage control".





Pour ne rien arranger, le même pilote annonçait l'arrêt du support du port USB-C sur les cartes RX 7900. Face à une seconde vague de colère, AMD a encore rétropédalé, parlant d'"erreur de typographie". Un fiasco de bout en bout.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles cartes étaient concernées par l'abandon ?

Toutes les cartes graphiques AMD basées sur les architectures RDNA 1 (série Radeon RX 5000) et RDNA 2 (série Radeon RX 6000). Cela inclut aussi les APU des consoles portables comme le Steam Deck ou la ROG Ally.

Qu'est-ce que le "mode maintenance" ?

C'est la pré-retraite d'une carte graphique. Elle ne reçoit plus d'optimisations de performance pour les nouveaux jeux, mais seulement les mises à jour critiques de sécurité et les corrections de bugs majeurs.

Les optimisations vont-elles vraiment continuer ?

AMD dit désormais oui, "selon les besoins du marché". Mais leur absence pour un jeu comme Battlefield 6 dans le pilote initial laisse planer le doute sur la volonté réelle d'AMD de supporter ces cartes à l'avenir.