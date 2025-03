L'équation n'était pas simple. Nvidia a pris un temps d'avance avec son architecture graphique Blackwell et une gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 dont la firme a déployé les premiers modèles dès le mois de janvier en commençant par les plus puissants.

De son côté, AMD a également fait des présentations générales de sa propre architecture RDNA 4 et d'une gamme Radeon RX 9070 en choisissant de ne pas chercher à rivaliser avec les plus performants des GPU RTX 50.

Pendant que son concurrent a déroulé une partie de sa gamme, AMD a patienté jusqu'à début mars avant de se lancer et toujours en misant sur l'efficience énergétique plutôt que la performance brute.

Une gamme aux arguments rationnels

L'architecture RDNA 4 est d'ailleurs une évolution modérée par rapport à RDNA 3 en attendant la génération suivante UDNA qui apportera de vrais changements. Il fallait donc ruser pour se positionner au bon moment et correctement par rapport à Nvidia.

Et la stratégie a fonctionné. Rapidement après la commercialisation, AMD a signalé une forte demande pour ses cartes graphiques Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT au point de ne pas pouvoir accompagner la demande et de se retrouver en rupture de stock.

On peut toujours poser la question du volume de départ mais AMD a indiqué depuis que la Radeon RX 9070 XT a connu le meilleur démarrage de toutes ses cartes graphiques Radeon et que les ventes sur la première semaine de commercialisation étaient 10 fois supérieures à celles de la génération précédente.

Lisa Su, la CEO d'AMD s'est félicitée de ce démarrage canon des cartes graphiques, même s'il est sans doute plus facile de lancer des cartes graphiques directement positionnées sur une grille tarifaire de milieu de gamme.

La tentation de l'IA

C'est un beau sursaut mais il reste que Nvidia n'a cessé d'accroître sa part de marché ces dernières années, faisant reculer AMD jusqu'au seuil des 10%. Même avec une excellente réception du public pour la série Radeon RX 9070 dans ses premiers jours de commercialisation, il sera difficile de résister à la vague verte qui vient de lancer les RTX 5070 et va proposer des RTX 5060 / RTX 5060 Ti sur avril / mai, lui permettant de contre-attaquer sur les prix.

Et les perspectives d'AMD se jouent aussi ailleurs. La firme s'est confortablement installée dans le sillage de Nvidia pour proposer des accélérateurs IA AMD Instinct en jouant la carte du fournisseur alternatif.

Comme Nvidia, les ventes de GPU dédiés deviennent une part annexe des revenus face au colossal marché de l'IA...du moins tant que la course à l'armement des centres de données se poursuit.