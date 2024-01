Pour le salon CES 2024 de Las Vegas, les grands fournisseurs de cartes graphiques gaming avaient des nouveautés à présenter. Nvidia est venue en force avec la série RTX 40 Super et ses trois cartes graphiques positionnées en milieu de gamme dont certaines remplaceront directement les versions standard.

Du côté d'AMD, on préfère compléter la gamme Radeon RX 7000 sous architecture RDNA 3 avec une nouvelle carte graphique gaming abordable sous la forme de la Radeon RX 7600 XT.

Presque la même avec plus de mémoire GDDR6

La firme avait lancé au printemps 2023 une Radeon RX 7600 et cette version XT lui ressemble beaucoup avec son GPU Navi 33 doté de 32 unités de calcul (2048 Streams Processors) et 32 unités RT.

La cadence a été légèrement relevée à 2,47 GHz en base et 2,76 GHz en boost et la nouvelle carte graphique profite surtout désormais de 16 Go de mémoire GDDR6, contre 8 Go pour la version non XT.

La consommation d'énergie augmentera donc légèrement, faisant passer le TGP à 190W au lieu de 165W pour la Radeon RX 7600, suffisant pour lui faire intégrer 2 ports d'alimentation 8 broches au lieu d'un.

Calée pour du jeu en 1080p et un peu plus

La carte graphique Radeon RX 7600 XT est positionnée pour du jeu en 1080p avec la capacité de jouer en 1440p dans des conditions correctes, à défaut d'être optimales. Elle serait ainsi à peu près au niveau d'une RTX 4060 (qui n'a que 8 Go de GDDR6) de la concurrence.

Son arrivée permet d'intégrer un nouveau positionnement dans la grille tarifaire des Radeon RX 7000. Proposée à partir du 24 janvier 2024 au tarif de 329 dollars (ou un peu plus avec les modèles custom des partenaires), elle offre une alternative pour du jeu mais aussi des applications créatives grâce à son surplus de mémoire.