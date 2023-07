Le groupe AMD s'apprête à étoffer sa série de carte graphiques gaming Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3 en complétant son milieu de gamme grâce à deux nouveaux modèles exploitant le GPU Navi 32.

Les cartes AMD Radeon RX 7700 et RX 7800 sont en approche et ont fait une apparition en benchmark, avant une annonce probable au Gamescom fin août et un lancement dans la foulée en septembre.

Leurs performances supposées les placent respectivement au-dessus des Radeon RX 6700 XT et Radeon RX 6800 XT, en attendant d'en savoir plus sur leur configuration et de confirmer les données par d'autres séries de benchmarks.

Un positionnement prix compliqué

Le même leaker All_The_Watts!! prétend déjà en connaître les tarifs et estime que la Radeon RX 7700 se situera à 449 dollars et la Radeon RX 7800 à 549 dollars. Ce serait sensiblement plus qu'une GeForce RTX 4060 Ti 8 Go de Nvidia (avec des performances supérieures) et dans les eaux de la RTX 4070.

C'est aussi dans les parages des Radeon RX 6800 et RX 6800 XT de génération précédente et bien au-delà du tarif de la Radeon RX 6700 XT. Si ces tarifs sont avérés, AMD poursuivrait comme Nvidia une stratégie de tarifs élevés, quand bien même les alternatives moins onéreuses pour des performances pas si différentes ne manquent pas sur le marché.

Trouver sa place en milieu de gamme

Avec les ajustements de prix déjà à l'oeuvre sur la gamme GeForce RTX 40 de Nvidia, notamment sur l'entrée de gamme, il est possible que ces estimations de prix des Radeon RX 7700 et Radeon RX 7800 soient encore adaptées avant le lancement officiel.

Mais pour des cartes graphiques gaming de dernière génération abordables, il faudra encore passer son tour, à moins de vouloir absolument renouveler son matériel.

Les Radeon RX 7700 et RX 7800 couvriront le milieu de gamme de la série Radeon RX 7000 avec des GPU Navi 32 et 12 Go de mémoire GDDR6 pour la première et 16 Go pour la seconde.