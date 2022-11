Après avoir présenté et commercialisé ses processeurs Ryzen 7000 avec architecture CPU Zen 4, le groupe AMD va lever le voile sur sa nouvelle génération de cartes graphiques Radeon RX 7000 utilisant une nouvelle architecture graphique RDNA 3 profitant d'une plus grande finesse de gravure en passant au 5 nm.

La présentation de l'architecture elle-même est prévue pour le 3 novembre et elle devrait conduire à la présentation des premières cartes graphiques correspondantes, quelques mois après Nvidia et sa gamme GeForce RTX 40 dont le modèle premium, la RTX 4090, est déjà sur le marché.

Radeon RX 7900 XT ou Radeon RX 7900 XTX

Dès à présent, le modèle phare des Radeon RX 7000 se montre en image, même s'il s'agit sans doute d'un prototype ne présentant pas toutes les subtilités du modèle final.

L'image est publiée par le leaker HXL (@9550pro) et montre donc une carte AMD Radeon RX 7900 XT ou Radeon RX 7900 XTX s'il faut en croire les rumeurs concernant sa dénomination.

Credit : HXL

Cette version embarque un GPU Navi 31 (XT ou XTX) avec architecture RDNA 3 et elle pourrait proposer de 20 à 24 Go de mémoire GDDR6 assurant 800 Go/s à 960 Go/s de bande passante selon les configurations.

Gros ventilateurs et carte graphique plus longue

La carte graphique, comparée à la Radeon RX 6950 XT, est armée de trois ventilateurs plus volumineux (sans doute du fait du TDP plus élevé nécessitant un refroidissement plus conséquent, ce qui se voit aussi au niveau du dissipateur de chaleur) et apparaît légèrement plus longue et toujours au format 2,5 slots.

Credit : HXL

Un point en particulier est confirmé avec cette fuite : les Radeon RX 7000 n'utiliseront pas le connecteur 12VHPWR employé sur la carte graphique RTX 4090 de Nvidia et resteront sur un double connecteur 8 broches pour leur alimentation, ce qui va dans le sens d'un TDP autour de 350W.

La présentation de RDNA 3 devrait confirmer de nouveau l'effort réalisé sur la performance par Watt et l'efficience énergétique plutôt que sur les performances brutes, laissant la RTX 4090 et son TDP de 450W sans équivalent côté AMD.