Radeon RX 7000 : AMD dévoile tranquillement la date de présentation de ses GPU gaming RDNA 3

Avec la présentation de l'architecture graphique ADA Lovelace (Après Turing puis Ampere) et des premières cartes graphiques GeForce RTX 4090 et RTX 4080, Nvidia ouvre les hostilités en matière de GPU gaming de nouvelle génération.

Sûre de sa force, la firme met déjà en avant la progression des performances de ses nouvelles cartes vidéo, appuyée par les nouveaux coeurs Tensor et de ray tracing, le support du DLSS 3.0 mais aussi une puissance nécessaire grimpant à 450W pour le modèle haut de gamme, le tout à des tarifs décoiffants rien que pour les versions Founders Edition (près de 2000 euros pour la RTX 4090).

Si Nvidia est la première à dévoiler ses atouts, son concurrent AMD doit aussi présenter ses cartes graphiques gaming Radeon RX 7000 qui profiteront elles aussi d'une nouvelle architecture graphique baptisée RDNA 3.

AMD se positionne sur novembre pour les Radeon RX 7000

Assez discrètement, AMD a annoncé la date de présentation officielle de ses nouveautés graphiques juste avant la présentation de Nvidia : ce sera le 3 novembre 2022.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt — Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022

Et à défaut de concurrencer la puissance brute des RTX 40, l'entreprise mise toujours sur un autre aspect qu'elle considère fondamental (et valable également pour ses processeurs Ryzen 7000) : l'efficience énergétique et la performance par Watt.

Elle l'explique longuement dans un billet de blog, profitant de la crise énergétique actuelle pour poser la question de l'intérêt de cartes graphiques surpuissantes mais très énergivores dans le même temps, avec leur cortège de systèmes de dissipation thermique surdimensionnés et bruyants par leurs ventilateurs toujours activés.

L'approche d'AMD se veut plus raisonnée en ne focalisant pas seulement sur les performances mais aussi sur une efficacité énergétique pensée dès les premières étapes du design.

Concentrer le pic de performance au bon moment

Cette approche se retrouve dans la conception des cartes graphiques mais aussi dans les innovations de l'architecture RDNA 3 (avec les processeurs graphiques Navi 3x, dont le chef de file sera Navi 31) qui fait la chasse aux process inutiles et vérifie que tout est orienté vers la performance de la carte graphique, en plus de la gestion fine des fréquences de fonctionnement et d'un système intelligent de gestion de l'énergie permettant de concentrer les ressources aux moments les plus opportuns.

Ces éléments permettent de faire fonctionner les cartes graphiques avec un haut rendement mais sans conduire à des surchauffes importantes et en restant plus silencieuses, sans compter les économies d'énergie réalisées, un point qui devient de plus en plus sensible.

Il reste qu'en organisant sa présentation au mois de novembre, AMD laisse Nvidia prendre les devants sur le marché puisque la carte graphique RTX 4090 sera commercialisée le 12 octobre et les variantes de la RTX 4080 arriveront ensuite en novembre également, mais à des tarifs qui peuvent être dissuasifs. Performances ou efficacité énergétique, ce sera bientôt à vous de choisir.