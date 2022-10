AMD Radeon RX 7900XT et 7950XT : de 20 à 24 Go de RAM

Pendant qu'Nvidia a mis en pause la production de ses puces GeForce RTX 4090 pour privilégier le secteur des accélérateurs graphique pour IA (Hopper H100), AMD prend encore son temps du côté de ses nouvelles cartes Radeon.

Les nouvelles cartes graphiques d'AMD ne sont ainsi pas attendues avant plusieurs semaines : la présentation officielle des Radeon RX 7000 sous RDNA 3 est prévue le 3 novembre prochain, mais la commercialisation attendra le mois de décembre pour les premiers modèles.

Jusqu'à 24 Go de RAM pour la Radeon RX 7950XT

Les fuites se multiplient ainsi autour des cartes prévues, et notamment des deux modèles les plus haut de gamme : les Radeon RX 7900 XT et RX 7950XT. On sait déjà que les deux puces seront gravées en 5 nm et de premiers indices évoquaient déjà le fait que la RX 7900 XT embarque pas moins de 20 Go de mémoire. Elle exploiterait ainsi de la GDDR6 sur un bus 320 bits avec une bande passante de 720 Go/s, ce qui la positionne bien au-dessus de la RX 6950XT de précédente génération.

AMD préparerait également une Radeon RX 7950XT qui serait la carte la plus haut de gamme de la série, et qui embarquerait également un GPU Navi 31 avec 24 Go de mémoire et un bus 384 bits pour une bande passante mémoire de 960 Go/s.

Rappelons que la puce Navi 31 est le porte-étendard de l'architecture RDNA3, et qu'il troquera les Compute Units (CU) pour des WGP (Work Group Processors). Chaque WGP hébergera deux CU avec deux fois plus de clusters SIMD32. L'AMD Navi proposera ainsi 12 288 coeurs, un bus 384 Bits, un cache infinity de 192 Mo sur une matrice GPU de 308 mm² gravée en 5 nm.